Tequila, mariachi y Mundial: así se prepara Jalisco para recibir más colombianos en 2026

Catedral basílica de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos. / Fotos: Cortesía Foto: Cortesía

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

A veces el viajero no busca lo distinto, sino lo que resuena y lo que da nombre y forma a un país. Eso que sin haber vivido antes, suena, sabe o se ve conocido. Por eso, cuando un colombiano pisa tierras mexicanas como Jalisco y escucha un mariachi en una plaza cualquiera, brinda con tequila o disfruta de un taco al pastor, no siente que está frente a una expresión folclórica exótica, siente, más bien, algo que ya existía y resulta familiar. Esa sensación, difícil de explicar pero fácil de reconocer cuando se experimenta, es la que está detrás de las cifras que hoy convierten a este estado de México en uno de los destinos que cada vez llama más la atención de los viajeros colombianos.

Y así lo demuestran los números. Durante 2025, más de 16.500 turistas colombianos llegaron por vía aérea a Jalisco. La cifra representa un incremento del 23 % con respecto al año anterior, y se traduce en una derrama económica estimada en 405.9 millones de pesos mexicanos.

Esto también se ve reflejado en los vuelos directos que desde 2022 conectan Bogotá con Guadalajara, operados por Viva Aerobus y reforzados desde noviembre de 2025 por Volaris, que durante el mismo año transportaron a más de 40.000 pasajeros, un crecimiento de 28 %.

En diálogo con El Espectador, Miguel Andrés Hernández, secretario de Turismo de Jalisco, destacó la afinidad histórica, cultural, musical, y gastronómica que siempre ha tejido lazos de hermandad entre Colombia y México, lo que, en gran parte, motiva este aumento de huéspedes colombianos en tierras mexicanas.

“El mercado colombiano en México ha tenido un crecimiento muy importante durante los últimos ocho años. Hoy es el cuarto para todo el país; para Jalisco representa el tercer mercado más importante después de Estados Unidos y Canadá. Jalisco, a través de su conectividad aérea, tiene accesos directos con Colombia por Guadalajara, que es su capital y es una ciudad que tiene muchos mercados importantes como congresos, convenciones, compras, incentivos, reuniones, turismo deportivo, conciertos. Y también está Puerto Vallarta, un destino de sol y playa, y que hoy está conectado a tres horas de Guadalajara”.

La casa de Colombia en el Mundial 2026

Si el crecimiento del turismo colombiano hacia Jalisco ya venía en ascenso, 2026 será el año de la consagración, y no solo por la tendencia sostenida de los últimos años, sino por el evento que cambiará por completo la dinámica en 2026: la Copa Mundial de Fútbol. Guadalajara no solo será una de las sedes del torneo, sino que será la casa de la Selección Colombia durante el torneo.

“Vamos a ser casa de la selección Colombia, de la selección de España, de Corea del Sur y de Marruecos. Nos tiene muy orgullosos y contentos. Estamos esperando a todos los colombianos que quieran acompañar a su selección, sobre todo porque la aerolínea Volaris anunció que durante los días del mundial tendrá nuevas frecuencias”, comentó el secretario.

Además, destacó que durante los 39 días que dure el mundial se espera recibir entre 3 y 3.5 millones de visitantes adicionales, con una derrama económica promedio estimado en 5.000 pesos mexicanos por persona, lo que equivale a unos 250 dólares. Para esta celebración, ya se están implementando programas de información turística, medidas de seguridad para las delegaciones y visitantes, y una estrategia para que el viajero no se quede solo en Guadalajara, sino que explore el resto del estado.

Uno de los grandes atractivos serán los llamados FanFest, distintos puntos del estado —tanto en la capital como en otros municipios— que, durante todo el mundial, albergarán eventos donde se podrán ver los partidos en pantallas gigantes, pero también habrá conciertos, muestras gastronómicas, expresiones culturales y activaciones para los asistentes.

Lo que hace diferente a Jalisco

Lo que hace único a Jalisco es que en este estado confluyen los tres grandes emblemas que el mundo reconoce como mexicanos. Jalisco es la cuna del mariachi, de la charrería, y es, sobre todo, la cuna del tequila, esa bebida que condensa una historia de tradición y orgullo.

“¿En qué se piensa cuando se habla de México? En el mariachi, en el charro, en el tequila, en la gastronomía, en las zonas arqueológicas. Y todo lo que acabo de mencionar está en Jalisco. Con un buen presupuesto, o con un presupuesto acomodado para lo que cada quien quiera, desde las dos estrellas hasta gran lujo, Jalisco se consolida como un destino que puede ofrecer mucho encapsulado, sin necesidad de que tenga que desplazarse al resto de los estados", explicó Hernández.

Y agregó: “Está Guadalajara, su capital, una ciudad donde conviven el turismo de congresos y convenciones con las plazas donde los mariachis esperan la propina por una canción. A tres horas por carretera hacia el Pacífico aparece Puerto Vallarta, el clásico destino de sol y playa que durante décadas ha recibido a visitantes de todo el mundo. Pero entre la capital y la costa hay un tesoro que ningún otro destino puede ofrecer: Tequila. El pueblo mágico que le da nombre a la bebida nacional está justo en la mitad del camino. Allí, el visitante puede recorrer los campos de agave azul, conocer el proceso de destilación en haciendas centenarias y, por supuesto, probar el tequila en el lugar exacto donde nació. Y luego están los pueblos mágicos, que están repartidos por todo el estado y cada uno con su propia personalidad”.

En Jalisco, también hay un turismo religioso que mueve a más de 7 millones de visitantes que acuden cada año a visitar a la Virgen de Talpa, en una de las peregrinaciones más importantes de México. Las catedrales e iglesias de los pueblos mágicos, las rutas de fe que recorren el estado, son también parte de esa oferta diversa.

“¿Qué podemos ofrecer que sea diferente de los demás destinos? La integración de los servicios. La honestidad, trabajo y calidez de su gente. Una segmentación de mercado trabajada y estudiada con muchos análisis donde estamos tratando de personalizar al máximo nivel las experiencias de acuerdo con las tendencias y a su condición", agregó.

Así, la invitación es que la Copa Mundial de Fútbol 2026 y las vacaciones de este año las celebre en tierras que, sin ser las propias, ya no resultan ajenas, porque todos son bienvenidos en Jalisco: “los estamos esperando durante la Copa y después. Así que seguiremos preparando toda la infraestructura, nuestra cadena de valor, nuestra prestación de servicios, nuestra innovación de producto y de tours para que cada vez que vayan con nosotros pongamos algo nuevo que mostrarles”, concluyó el secretario.

👀🌎📄 ¿Ya está enterado de las últimas noticias del turismo en Colombia y en el mundo? Lo invitamos a verlas en El Espectador.