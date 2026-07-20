The Palm Beaches, en Florida, fortalece su oferta de lujo con cuatro hoteles Llave Michelin

Con una Llave Michelin, The White Elephant Palm Beach destaca por su ambiente boutique y atención personalizada. Foto: Discover The Palm Beaches

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La excelencia hotelera también tiene su propio sello Michelin. Además de las tradicionales estrellas que distinguen a los mejores restaurantes del mundo, la Guía Michelin entrega las Llaves Michelin, un reconocimiento que destaca a los hoteles que sobresalen por la calidad de su servicio, diseño, autenticidad y capacidad para ofrecer experiencias memorables.

En ese escenario, The Palm Beaches, en el sur de Florida, reúne cuatro hoteles galardonados con este reconocimiento, fortaleciendo su posición como uno de los principales destinos de lujo de Estados Unidos para los viajeros interesados en hospedajes exclusivos.

Para otorgar las Llaves Michelin, los inspectores de la guía evalúan cinco criterios: la arquitectura y el diseño interior, la calidad del servicio, la autenticidad del establecimiento, la relación entre la experiencia y el valor ofrecido, y la capacidad del hotel para brindar una estancia excepcional. Los alojamientos pueden recibir una, dos o tres llaves, siendo esta última la máxima distinción.

Entre los hoteles reconocidos sobresale Four Seasons Resort Palm Beach, distinguido con dos Llaves Michelin, una categoría reservada para un grupo reducido de hoteles en Florida. Ubicado frente al océano Atlántico, el resort combina un ambiente tranquilo con servicio personalizado, spa, club de playa y una propuesta gastronómica liderada por el chef Mauro Colagreco.

La selección también incluye The Breakers Palm Beach, que recibió una Llave Michelin. Considerado uno de los hoteles más emblemáticos del estado, este histórico resort, inaugurado en 1896, combina arquitectura inspirada en el Renacimiento italiano con playas privadas, piscinas frente al mar, restaurantes, spa y campos de golf.

Otro de los establecimientos distinguidos es The White Elephant Palm Beach, también con una Llave Michelin. Se trata de un hotel boutique de 32 habitaciones y suites que apuesta por una experiencia personalizada, con diseño contemporáneo y una ubicación privilegiada cerca de boutiques, galerías de arte y restaurantes.

El listado lo completa Tower at The Boca Raton, igualmente acreedor de una Llave Michelin. Tras una renovación integral, el hotel ofrece habitaciones con vistas panorámicas, acceso al Beach Club, restaurantes de autor, spa y diversas opciones recreativas.

La presencia de estos cuatro hoteles reconocidos por la Guía Michelin refuerza el posicionamiento de The Palm Beaches como un destino orientado al turismo premium, en un momento en el que cada vez más viajeros priorizan experiencias personalizadas y alojamientos con estándares internacionales de calidad.

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