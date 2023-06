Tipos de equipaje de avión: medidas, peso y especificaciones

Ante cualquier duda, para evitar contratiempos y gozar de un buen viaje, comuníquese con la aerolínea que le prestará el servicio para conocer de primera mano las condiciones y exigencias del equipamiento. Foto: Pixabay

Las vacaciones de mitad de años es esa temporada perfecta para relajarse y despejar la mente de preocupaciones, obligaciones y de la rutina en general. Pero tenga en cuenta que las fechas de este receso académico varían según la zona del país: para el caso de las instituciones de Antioquia y Bolívar, las vacaciones se realizan del 11 de junio al 3 de julio; en el Atlántico comienzan desde el 26 de junio y terminan el 16 de julio.

En Bogotá, el receso será desde el 18 de junio hasta el 10 de julio. Mientras que en el Valle del Cauca, los estudiantes tendrán vacaciones del 3 de julio al 16 de julio, según la Resolución 02239 del 28 de octubre de 2022. Sin importar las fechas, si usted va a viajar por avión tenga en cuenta que en ocasiones suelen aparecer situaciones complejas, como conocer las dimensiones del equipaje o, los objetos permitidos o prohibidos para llevar en un avión.

Por eso, si planea realizar un viaje en avión, a continuación le contamos algunos consejos sobre su equipaje para que ese momento de felicidad en familia, pareja o amigos no lo haga pasar un mal rato.

Equipaje de mano

El equipaje de mano es aquel que se puede llevar en el avión sin necesidad de facturar, por lo general es la maleta que se lleva en cabina y se debe acomodar debajo del asiento, es importante resaltar que además del equipaje de mano, también es posible un artículo personal como: mochilas, canguros o bolsos. Según la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA), este tipo de equipaje debe medir un máximo de 56 cm x 45 cm x 25 cm, y el peso máximo debe limitarse a 10 kg. Sin embargo, tenga en cuenta que cada aerolínea tiene sus condiciones de equipaje, por lo que lo más aconsejable es consultar directamente con la empresa las condiciones de equipaje.

Ante esto, Latam Airlines, informa que “cada vez que vueles con nosotros podrás llevar en cabina un bolso o mochila pequeña, que irá guardado bajo de tu asiento, independiente de la tarifa comprada. Las medidas máximas de tu bolso o mochila pequeña son de 45cm de alto x 35cm de largo x 20cm de ancho, incluyendo los bolsillos, las ruedas, el asa, etc.”. Si la tarifa es Light, Plus o Top, el viajero podrá llevar un equipaje de mano que se guarda en el compartimiento superior del avión, para este caso, el peso máximo también es de 10 kg si se viaja en cabina Economy, y 16 kg para cabina Premium Economy o Premium Business.

Por su parte, Avianca permite un equipaje pequeño con un peso no superior a los de 10 kg y unas dimensiones que no superen los 55x35x25 cm, (alto, ancho, largo) incluyendo ruedas y manijas, el cual debe ubicarse en los compartimientos superiores del avión. De igual forma, la aerolínea colombiana informa que, “ahora el equipaje de mano puede ir en la bodega del avión ¡Sin costo adicional! Si cumple con el peso y medidas indicadas, podrá acercarse al counter para que lo pueda enviar en bodega. No olvide guardar los objetos de valor en su artículo personal para que vuele en cabina. Cuando tu equipaje de mano no cumpla con las dimensiones, el peso o la cantidad de piezas permitidas para ir en la cabina, será registrado como equipaje de bodega y podrá tener un cargo adicional”.

Mientras que Wingo informa que al comprar cualquier tiquete con la aerolínea, el viajero podrá llevar un morral o cartera (como artículo personal) de 40x35x25 (alto, largo, ancho) tanto para vuelos internacionales como nacionales. Si la persona viaja con un menor de 2 años, tendrá el derecho a llevar un artículo adicional gratis que cumpla con las condiciones establecidas.

Asimismo, el equipaje en cabina no debe superar los 12 kg y dimensiones de 55cm x 45cm x 25 cm (alto, largo, ancho), para vuelos nacionales e internacionales. Es de resaltar que este servicio tiene un costo adicional y el equipaje tendrá que ser acomodado en los compartimiento superiores de a cabina del avión. La tarifa Go Premium de Wingo incluye el equipaje en cabina de con las condiciones mencionadas.

Equipaje de bodega

Para los viajes efectuados con Avianca se permite un equipaje de bodega no superior a los 23 kg (clase económica) y 32 kg (clase ejecutiva), y 158 cm lineales (el largo, ancho y alto de su maleta). Asimismo, en vuelos desde y hacia Europa no es posible superar el peso de 32 kg por pieza, incluso si pagas el sobrepeso.

Mientras que las tarifas Plus y Top de Latam Airlines tienen derecho a llevar 1 o más equipajes de 23 kg por pasajero, sin costos adicionales. Para el caso de las tarifas Basic y Light, el equipaje de bodega de 23 kg tiene un costo adicional. Y para vuelos desde, hacia o vía Argentina, Europa u Oceanía, el peso máximo permitido por cada pieza de equipaje de bodega es de 32 kg. Si usted requiere llevar más equipaje en bodega, se recomienda contactar con anticipación a Latam para evaluar las posibilidades de transporte.

Por su parte, la página web de la aerolínea Wingo informa que el servicio de equipaje de bodega tiene un costo adicional que varía de acuerdo con el momento y lugar de la compra, sin embargo, al adquirir el servicio se pueden llevar hasta 3 maletas de 20 kg y 158 cm lineales.

Tenga en cuenta que es posible que estas condiciones cambien de acuerdo la aerolínea elegida o el destino, por eso siempre lo más recomendable es revisar la página web de su aerolínea con anticipación para saber cuáles son las opciones que brinda.

Es importante resaltar que, de acuerdo con la Aerocivil, en caso de que el equipaje facturado no llegue con usted, la aerolínea debe asumir el pago de gastos mínimos por elementos de aseo personal, o suministrar los elementos. Si la demora es superior a 24 horas, la aerolínea debe entregar una suma suficiente para adquirir prendas básicas de vestir. Cabe destacar que, su reclamación frente al proceso debe hacerla dentro de los 21 días a partir de la fecha en que el equipaje debió llegar al destino. Y por cada día de retraso, la empresa “le compensará el 20 % del valor del trayecto”, informa la entidad.

Objetos prohibidos

Estos son algunos objetos prohibidos por la mayoría de aerolíneas:

Maletines, cajas y sacos de seguridad

Blanqueadores.

Explosivos.

Venenos.

Ácidos.

Gas comprimido (gases de defensa personal, aerosoles, etc.).

Dispositivos de oxígeno líquido.

Armas eléctricas.

Elementos con baterías externas (encendedores, cigarrillos, vehículos etc.).

Equipos electrónicos dañados (celulares, computadores, cargadores, etc.).

Baterías de metal de litio de repuesto, baterías recargables o baterías sueltas.

Animales, plantas o derivados.

Tenga en cuenta que si viaja a Estados Unidos deberá revisar la lista de objetos prohibidos para viajar al país nortemaericano, publicada por el Departamento de Seguridad Nacional de dicho país.

Asimismo, existen algunos objetos que requieren condiciones especiales de transporte, como los líquidos de uso personal: artículos medicinales o de tocador, no radiactivos (incluidos los aerosoles) son permitidos en algunos vuelos, tales como: rociadores para el pelo, perfumes, colonias, y medicinas que contengan alcohol.

La cantidad neta total de los artículos medicinales o de tocador no radiactivos y de los aerosoles no inflamables, no tóxicos, no debe exceder de 2 kg o 2 L, y la cantidad neta de cada artículo individualmente no debe exceder de 0,5 kg o 0,5 L. La válvula de liberación de los aerosoles debe estar protegida por una tapa u otro medio adecuado para prevenir la liberación inadvertida del contenido.

Sin embargo, siempre tenga en cuenta que ante cualquier duda, para evitar contratiempos y gozar de un buen viaje, comuníquese con la aerolínea que le prestará el servicio para conocer de primera mano las condiciones y exigencias del equipamiento. Y recuerde que la Aeronáutica Civil recomienda a los viajeros que lleguen al aeropuerto con dos horas de anticipación si se trata de vuelos nacionales, o tres horas antes para vuelos internacionales.

