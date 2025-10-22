Turismo de lujo: bienestar, cultura y sostenibilidad definen al nuevo viajero

En América Latina, el lujo se redefine con autenticidad, sostenibilidad y servicio personalizado - Dreams Karibana Cartagena. Foto: Cortesía

El turismo de lujo vive una transformación y América Latina se consolida como protagonista. De acuerdo con el informe “Luxury Travel Market 2032” de Fortune Business Insights, el mercado global del turismo de lujo crecerá de 2,7 billones de dólares en 2025 a USD 4,8 billones en 2032, con una tasa anual de crecimiento compuesta del 8,56 %.

En este contexto, el reporte “Panorama del turismo de lujo en América Latina”, elaborado por Hyatt Inclusive Collection (HIC), destaca que la región ha pasado de ser un actor periférico a convertirse en un referente de experiencias exclusivas y sostenibles.

“Destinos como México, República Dominicana y Costa Rica se han consolidado gracias a su conectividad aérea, la inversión en hotelería de alta gama y una oferta gastronómica de clase mundial. Hoy, el viajero de lujo busca bienestar integral y experiencias que lo hagan querer regresar”, afirma Antonio Fungairino, Head para América Latina y el Caribe en HIC.

Mercados consolidados y emergentes

El análisis posiciona a México, República Dominicana y Costa Rica como destinos consolidados, mientras que Brasil y Colombia emergen como potencias en desarrollo gracias a su riqueza cultural, hospitalidad y entornos naturales.

De acuerdo con Fungairino, “ya no se trata solo de infraestructura o de opulencia, sino de la capacidad de los destinos para ofrecer experiencias con propósito y conexión humana”.

El viajero de lujo: de la ostentación al propósito

El informe subraya que el perfil del viajero de lujo actual ha evolucionado: busca bienestar, autenticidad y sostenibilidad. Las decisiones de viaje están motivadas tanto por la comodidad como por el deseo de conectar emocionalmente con los destinos.

ONU Turismo y la OCDE coinciden en que factores como la sostenibilidad, la seguridad y la autenticidad son hoy los principales impulsores del turismo, reconfigurando la oferta de alto nivel.

Radiografía del viajero en América Latina

Brasil: Predomina un perfil femenino de entre 30 y 49 años que valora la cultura, el bienestar y la gastronomía. Prefiere alojamientos de 4 y 5 estrellas con servicios personalizados y experiencias con narrativa emocional.

Colombia: Atrae a viajeros internacionales, principalmente de Estados Unidos y Europa, interesados en la autenticidad, la sostenibilidad y el ecoturismo. El glamping y las experiencias gastronómicas son tendencia entre millennials y Gen Z.

Costa Rica: Los visitantes buscan naturaleza, espiritualidad y bienestar. El lujo se entiende como pertenencia y servicio genuino, con retiros de yoga y aventuras ecológicas.

República Dominicana: Favorecida por el turismo estadounidense y canadiense, destaca por estancias largas, privacidad, cultura y golf. El modelo todo incluido sigue siendo clave.

México: Combina un turismo interno fuerte con visitantes internacionales de alto gasto. Su atractivo radica en el ecoturismo, el bienestar y la exploración del patrimonio cultural, con un énfasis en la autenticidad y la narrativa de marca.

Bienestar, autenticidad y servicio personalizado: las nuevas claves del lujo

El informe de Hyatt Inclusive Collection concluye que el éxito de los destinos latinoamericanos dependerá de su capacidad para integrar bienestar, sostenibilidad y autenticidad de manera coherente.

“El turismo de lujo ya no se mide solo por la inversión o la infraestructura, sino por la calidad de la experiencia humana. Los destinos que logren conectar con ese nuevo viajero serán los grandes ganadores en los próximos años”, concluye el documento.

