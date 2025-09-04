Turismo en Barranquilla: impacto del partido Colombia vs. Bolivia rumbo al Mundial

Barranquilla recibirá a más de 28.000 visitantes por el partido entre Colombia y Bolivia. Foto: EFE - Ricardo Maldonado Rozo

Barranquilla se reafirma como epicentro deportivo de Colombia con el partido de eliminatorias al Mundial 2026 entre la Selección de Colombia y Bolivia, un encuentro decisivo que abre nuevas oportunidades económicas y proyecta a la ciudad en el escenario internacional.

La Alcaldía y la Cámara de Comercio de Barranquilla estiman que el evento moviliza cerca de $60.000 millones, entre movimientos directos e indirectos. Pero el impacto trasciende lo económico: más de 29.000 visitantes pernoctan en la ciudad, con un gasto promedio de $1.540.000 por persona, incluyendo la entrada al partido. Al mismo tiempo, 28.300 empleos, entre directos e indirectos, se activan en sectores como turismo, transporte, gastronomía, hotelería y comercio.

“Un partido de la Selección Colombia representa una gran fiesta, un momento único para nosotros. Barranquilla tiene el orgullo de mostrarle al mundo porqué esta es su casa. Aquí la pasión se convierte en empleo, en oportunidades y en un gran movimiento económico que beneficia a miles de familias. Este jueves, Colombia tiene una nueva cita con la historia en el Metropolitano y Barranquilla está lista para responder como siempre: a lo grande. Vamos a clasificar nuevamente a un Mundial de fútbol”, aseguró Alejandro Char Chaljub, alcalde de Barranquilla.

Por su parte, Manuel Fernández Ariza, presidente Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Barranquilla, afirma: “El 60 % de los visitantes llega por primera vez a la ciudad y el 50 % decide quedarse tras el partido, visitando lugares como el Gran Malecón, restaurantes y comercios locales. Además, nueve de cada 10 visitantes tienen una valoración buena o excelente de la ciudad, lo que confirma su potencial como destino”.

La ocupación hotelera alcanza el 100 % de su capacidad, según cifras de Cotelco. El comercio local registra un comportamiento excepcional, con más de 150.000 visitantes durante la semana de eliminatorias, es decir, alrededor de 25.000 personas diarias.

Según la Alcaldía de Barranquilla, los atractivos naturales también se convierten en protagonistas: la ciénaga de Mallorquín recibe un pico de 2.000 visitantes diarios en los fines de semana, sumando 10.000 personas, mientras que Puerto Mocho, la playa urbana de Barranquilla, atrae a más de 10.000 turistas en medio de la celebración futbolera.

Así, Barranquilla vive una fiesta que combina deporte, turismo, cultura y orgullo patrio. Una vez más, la Casa de la Selección abre sus puertas al mundo y reafirma su lugar como destino vibrante, acogedor y lleno de pasión.

