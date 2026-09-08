Turismo en el Tolima: tres destinos que esperan a los viajeros tras el terremoto

Murillo, elegido en 2025 entre los “Mejores Pueblos Turísticos del Mundo” por ONU Turismo, ofrece paisajes de montaña y vistas privilegiadas del Nevado del Ruiz. Foto: Cortesía

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El terremoto del pasado 10 de agosto, que afectó a sectores de los departamentos de Chocó, Risaralda, Quindío y Valle del Cauca, también ha tenido efectos indirectos sobre destinos turísticos que no sufrieron daños, pero que han comenzado a sentir una reducción en la llegada de visitantes.

Ante este panorama, las principales agremiaciones turísticas del país han hecho un llamado a los viajeros para que no cancelen sus planes en las zonas que permanecen habilitadas y, de esta manera, contribuyan a mantener el empleo y la actividad económica de las regiones.

Paula Cortés, presidenta de la Asociación Nacional de Agencias de Viajes y Turismo (Anato), pidió a colombianos y extranjeros continuar visitando los destinos que están aptos para recibir turistas. El llamado hace parte de la iniciativa “Turismo Solidario”, promovida junto con la Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco) y la Asociación Colombiana de Turismo Responsable (Acotur).

La estrategia busca que el turismo se convierta en una herramienta para acompañar la recuperación económica de las zonas afectadas y, al mismo tiempo, evitar que el impacto de la emergencia termine extendiéndose a otros destinos que no sufrieron daños.

En el norte del Tolima, empresarios de municipios como El Líbano, Murillo y Falan se han sumado a este llamado. Aunque en estas poblaciones no se registraron afectaciones por el terremoto, sus negocios han sufrido cancelaciones y una reducción considerable en la llegada de visitantes.

El Líbano: café, naturaleza y turismo de aventura

“Claro que entendemos que el terremoto es una tragedia nacional y que en estos momentos muchas personas no quieren viajar. Pero en el norte del Tolima, donde los empresarios hemos convertido a nuestra región en uno de los destinos más innovadores y visitados de Colombia, y donde no hubo afectaciones por el terremoto, estamos muy perjudicados”, explicó José Alberto Mojica Patiño, gerente de La Ranchita del Líbano.

La casona cafetera es uno de los espacios culturales del municipio y se caracteriza por la recuperación de la arquitectura heredada de los fundadores y colonos antioqueños.

De acuerdo con Mojica, el establecimiento pasó de registrar una ocupación mensual promedio del 60 % a cerca del 10 % después del terremoto.

“El turismo del Líbano pide auxilio. Llevamos seis años de esfuerzo para fortalecer el turismo en la región. El terremoto nos ha dado un duro golpe”, aseguró John Peña, gestor y director del Centro Recreacional Mineima y fundador de Mineima Travel.

👀🌎📄Lea también: Avistamiento de ballenas en Colombia: viajar al Pacífico también es apoyar a sus comunidades

El empresario explica que durante los últimos años los prestadores de servicios han trabajado para ampliar la oferta turística del municipio y demostrar que El Líbano tiene alternativas para distintos tipos de viajeros.

En Mineima, por ejemplo, los visitantes pueden encontrar restaurante, hospedaje y pasadías, además de actividades como recorridos a caballo, la ruta del café y la ruta de la miel. También se ofrecen excursiones hacia el Nevado del Ruiz y los termales de La Campanita, en Murillo.

El impacto de la caída en las reservas, explica Peña, no se limita a los ingresos que dejan de recibir los establecimientos.

“Los salarios de los empleados, los servicios públicos, el mantenimiento de las instalaciones y las demás obligaciones continúan llegando, haya o no haya operación”, señaló.

Murillo, un destino frente al Nevado del Ruiz

A unos 30 minutos de El Líbano se encuentra Murillo, municipio que en 2025 fue reconocido por ONU Turismo como uno de los “Mejores Pueblos Turísticos del Mundo”.

Sus casonas centenarias, construidas con la tradicional arquitectura de ‘tabla parada’, sus paisajes de montaña y la presencia del Nevado del Ruiz hacen de este municipio uno de los atractivos turísticos del norte del Tolima.

A esto se suma la vía que conecta a Murillo con Manizales y bordea el Parque Nacional Natural Los Nevados, en medio de bosques de frailejones y paisajes de alta montaña, un recorrido que se ha convertido en uno de los grandes atractivos para quienes visitan la región.

Sin embargo, el flujo de turistas también se ha reducido.

Carlos Alberto Piraquive, fundador de Villa Lore, uno de los establecimientos turísticos de Murillo, aseguró que la disminución de visitantes está afectando a toda la cadena de servicios.

Villa Lore cuenta con oferta gastronómica, alojamiento en glamping y una ubicación privilegiada para apreciar el Nevado del Ruiz.

“Estamos supremamente preocupados. El turismo en Murillo y sus alrededores se nos ha bajado bastante, sobre todo, porque la carretera abrió una nueva ruta para visitantes de ciudades como Manizales, Pereira y Cali, al igual que para sus residentes”, explicó.

Para el empresario, la reducción de viajeros tiene un efecto que va más allá de los hoteles.

👀🌎📄 Lea también: Viajar también es ayudar: el llamado del turismo tras el terremoto

“La disminución de viajeros tiene un impacto directo sobre hoteles, restaurantes, operadores turísticos y pequeños emprendimientos”, añadió.

Por eso, hizo una invitación a los viajeros a retomar sus planes en la región.

“Queremos invitar a la gente para que retorne nuevamente y a disfrutar en todos estos lugares tan maravillosos que tiene no solamente Murillo, sino El Líbano”, expresó.

Falan y las ruinas de la Ciudad Perdida

Otro de los destinos que busca recuperar el flujo de visitantes es Falan, donde la naturaleza se mezcla con la historia minera del norte del Tolima.

Durante varios siglos, la selva ocultó las ruinas de Santa Ana, un antiguo enclave minero de la época colonial ubicado en las montañas de este municipio. En los últimos años, el lugar se ha consolidado como un atractivo para visitantes nacionales y extranjeros interesados en naturaleza, arqueología, memoria y aventura.

Fernando Aguirre, director de la Reserva Natural Ciudad Perdida de Falan, confirmó que el terremoto no ocasionó daños en el municipio.

“Gracias a Dios, el terremoto no causó daños aquí en Falan”, afirmó.

No obstante, la percepción de riesgo generada por la emergencia sí ha tenido consecuencias sobre el turismo. Aguirre aseguró que la llegada de visitantes ha disminuido considerablemente y que incluso algunas reservas previstas para septiembre fueron canceladas.

“Quiero decirles a los turistas que aquí, así como en El Líbano y Murillo, todo está normal, todo está bien. No dejen de venir”, manifestó.

Los incendios forestales, otra preocupación

A las dudas generadas por el terremoto se suma otra situación que ha afectado la percepción sobre los viajes por el Tolima: los incendios forestales registrados durante las últimas semanas.

Las conflagraciones han afectado principalmente sectores del sur del departamento y también se han registrado emergencias en inmediaciones de Ibagué, dejando hectáreas de cobertura vegetal afectadas y pérdidas económicas.

👀🌎📄Lea también: Este es el destino cerca de Medellín que sorprende con cascadas, ferrocarril y aventura

Sin embargo, los incendios no han llegado a los principales atractivos turísticos de El Líbano, Murillo y Falan mencionados por los empresarios.

De acuerdo con el reporte oficial conocido este 7 de septiembre, se han registrado incendios en sectores como el corregimiento de Padilla, en Lérida, y en inmediaciones de Convenio, en jurisdicción de El Líbano. En estos puntos, las conflagraciones han afectado más de 50 hectáreas, pero han sido controladas.

Así, mientras las autoridades y organismos de socorro atienden las emergencias que se presentan en distintas zonas del departamento, los empresarios turísticos del norte del Tolima buscan transmitir un mensaje a los viajeros: los destinos que no fueron afectados por el terremoto continúan abiertos y necesitan visitantes para mantener activa su economía.

La invitación es a informarse antes de viajar, consultar el estado de las vías y las condiciones particulares de cada atractivo, y elegir destinos habilitados como una forma de apoyar a las comunidades que dependen de la actividad turística.

👀🌎📄 ¿Ya está enterado de las últimas noticias del turismo en Colombia y en el mundo? Lo invitamos a verlas en El Espectador. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mcastano@elespectador.com