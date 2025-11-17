Turismo en Miami crece 4,5 % y proyecta un 2026 récord con grandes eventos globales

Miami recibió más de 26.7 millones de visitantes entre julio de 2022 y junio de 2023. Foto: Cortesía Greater Miami Convention & Visitors Bureau

El turismo del Gran Miami y Miami Beach consolida su papel como uno de los motores más dinámicos del sector en Estados Unidos. Así lo demostró la reunión anual de la Oficina de Convenciones y Visitantes del Gran Miami (GMCVB), celebrada recientemente en el Centro de Convenciones Coastal del Fontainebleau Miami Beach, donde se dieron cita más de 600 representantes del sector turístico, líderes empresariales y autoridades locales.

Las cifras más recientes —que abarcan de julio de 2024 a junio de 2025— confirman el vigor y la capacidad de adaptación del destino frente a los retos económicos globales. Durante ese periodo, los visitantes generaron un gasto total de USD 21.300 millones, un aumento interanual del 3 %, impulsado por estrategias de mercadotecnia innovadoras, alianzas estratégicas y proyectos de impacto comunitario.

Un destino que mantiene su impulso

De acuerdo con el informe de la GMCVB, el condado de Miami-Dade recibió 28,2 millones de visitantes, lo que representa un crecimiento del 4,5 % respecto al año anterior.

Los viajeros residentes en Florida constituyeron el 31 % del total , reflejando la fortaleza del mercado interno.

Las visitas nacionales se mantuvieron estables en 46 % , mostrando la continua preferencia de los principales mercados estadounidenses.

El sector hotelero reportó un incremento del 2,4 % en la tarifa media diaria (ADR), manteniendo a los hoteles locales entre los más competitivos del país.

“Estos resultados demuestran la resiliencia de nuestra industria y la capacidad de ofrecer experiencias de alta calidad que distinguen a Miami en el escenario global”, afirmó David Whitaker, presidente y director ejecutivo de la GMCVB. “De cara a 2026, vemos un panorama alentador con programas emblemáticos como Miami Spice, que realza nuestros 59 restaurantes reconocidos por la Guía Michelin, y la expansión del turismo de reuniones con la próxima apertura del Grand Hyatt Miami Beach Convention Center Hotel”.

Whitaker destacó además el papel de los grandes eventos internacionales que llegarán al destino, entre ellos el Campeonato Nacional de Fútbol Americano Universitario, el Clásico Mundial de Béisbol, el PGA Tour, la NASCAR Cup Series y, por supuesto, la Copa Mundial de la FIFA 2026, que consolidará a Miami como un escenario clave para el turismo deportivo global.

Liderazgo y visión compartida

La presidenta de la junta directiva de la GMCVB, Julissa Kepner, quien también dirige el Miami Marriott Biscayne Bay, destacó el compromiso colectivo del sector: “El 2025 ha sido un año de aprendizaje y crecimiento. De cara al 2026, nuestro objetivo es mantener al Gran Miami y Miami Beach a la vanguardia de los viajes internacionales, con estrategias que reflejen la fortaleza, diversidad y espíritu innovador de nuestra comunidad”.

Durante la sesión, la presidenta del comité de nominaciones, Christine Valls, presentó a los nuevos miembros de la junta directiva, quienes aportarán su experiencia para fortalecer el liderazgo de la organización:

Mickael Damelincourt , director general de Trump National Doral Miami.

Christine Duffy , presidenta de Carnival Cruise Line.

Robin Jacobs , presidente del Consejo Asesor del Centro de Convenciones de Miami Beach.

Florencia Tabeni, directora de operaciones de MDM Hotel Group.

Estrategia hacia un turismo más inclusivo y sostenible

Para 2026, la GMCVB reforzará su enfoque en el desarrollo profesional dentro del sector hotelero, la promoción del segmento de lujo y alto nivel, y la integración del arte, la música y la cultura local como pilares de la experiencia turística. Además, la organización ampliará su compromiso con los vecindarios del condado, fortaleciendo la participación comunitaria en el crecimiento económico que genera el turismo.

“Estamos expandiendo nuestra visión para que el turismo continúe siendo una fuerza positiva, generadora de prosperidad y calidad de vida para nuestros residentes”, concluyó Whitaker.

