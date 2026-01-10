Turismo en Nueva York: consiga descuentos en restaurantes, Broadway, atracciones y hoteles

The Great Gatsby Broadway, Manhattan. Foto: Matthew Murphy y Evan Zimmerman / NYC Tourism + Conventions

Nueva York vuelve a apostar al turismo invernal con una nueva edición de NYC Winter Outing, el programa de beneficios que invita a residentes y visitantes a disfrutar de la ciudad a precios especiales durante la temporada baja. La iniciativa, organizada por New York City Tourism + Conventions, se desarrollará del 20 de enero al 12 de febrero de 2026 e incluye ofertas en gastronomía, espectáculos, atracciones culturales y hotelería en los cinco distritos.

En total, más de 850 establecimientos participan del programa, que reúne a NYC Restaurant Week, NYC Broadway Week, NYC Must-See Week y NYC Hotel Week. Las reservas para todas las propuestas ya se encuentran disponibles en nyctourism.com/winterouting.

“NYC Winter Outing se ha convertido en una tradición anual muy valorada con la que damos la bienvenida al nuevo año, impulsando ingresos clave para los comercios locales y fortaleciendo nuestras comunidades en los cinco distritos durante los meses de menor actividad turística”, afirmó Julie Coker, presidenta y CEO de New York City Tourism + Conventions. Según destacó, desde su creación el programa ha acompañado a casi 5.000 establecimientos, contribuyendo a sostener una industria que genera más de 50 mil millones de dólares anuales en gasto directo.

NYC Restaurant Week: menús a precio fijo en casi 600 restaurantes

Uno de los pilares del programa es NYC Restaurant Week, que ofrece almuerzos de dos pasos y cenas de tres pasos con precios fijos de 30, 45 y 60 dólares en casi 600 restaurantes de los cinco distritos.

La plataforma permite filtrar por vecindario, tipo de cocina, tipo de comida, accesibilidad y semanas de participación, además de contar con selecciones curadas como Hidden Gems, Date Night, Celebrity Chefs y Around the Boroughs. El listado completo y las reservas están disponibles en nyctourism.com/restaurantweek.

Broadway Week: entradas 2x1 para 26 espectáculos

La propuesta cultural se potencia con NYC Broadway Week, que pone a la venta entradas 2x1 para 26 producciones de Broadway. Entre los títulos destacados se encuentran Hamilton, The Lion King, Wicked, Chicago, Hadestown, MJ The Musical, Moulin Rouge! The Musical y The Great Gatsby, entre otros.

Las entradas pueden adquirirse en nyctourism.com/broadwayweek, con opciones de filtrado por género, accesibilidad, ganadores del premio Tony y nuevos espectáculos.

Must-See Week: museos, atracciones y experiencias 2x1

Por su parte, NYC Must-See Week ofrece entradas 2x1 para casi 80 museos, atracciones, tours y propuestas de artes escénicas. La lista incluye espacios emblemáticos como el Empire State Building Observatory, el Museo Guggenheim, Carnegie Hall, el New York Botanical Garden, el Metropolitan Opera, el Yankee Stadium Tours y la pista de hielo del Rockefeller Center, entre muchos otros.

Las reservas pueden realizarse en nyctourism.com/es/must-see-week/, con filtros por distrito, vecindario y tipo de experiencia.

Hotel Week: 25 % de descuento en más de 150 hoteles

El programa se completa con NYC Hotel Week, que ya se encuentra vigente y ofrece un 25 % de descuento sobre la tarifa estándar en más de 150 hoteles hasta el 12 de febrero. Participan alojamientos icónicos como The Plaza Hotel, New York Hilton Midtown, Lotte New York Palace, The Pierre, Ace Hotel Brooklyn, Wythe Hotel y The Rockaway Hotel, entre otros.

Las reservas están disponibles en nyctourism.com/es/nyc-hotel-week/, con opciones en más de 30 vecindarios de la ciudad.

Con propuestas que combinan gastronomía, cultura y hospitalidad, NYC Winter Outing se consolida una vez más como una de las mejores oportunidades del año para redescubrir Nueva York y disfrutarla a precios especiales durante el invierno.

