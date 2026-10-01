Un viaje a Canadá puede comenzar con una historia de 150 palabras

Un relato de 150 palabras puede ser el comienzo de un viaje para descubrir Canadá. Foto: Pexels

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Un paisaje canadiense visto en una fotografía, el recuerdo de un viaje, una ciudad que todavía está en la lista de destinos por conocer o incluso la imagen de un lugar que solo existe en la imaginación pueden convertirse en una historia de 150 palabras.

Con esa idea regresa “Canadá en pocas palabras”, el concurso de microrrelatos organizado por la Embajada de Canadá en Colombia y Air Canada, que llega a su cuarta edición e invita a los colombianos a descubrir el destino desde una perspectiva diferente: la escritura.

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La convocatoria estará abierta hasta el 25 de octubre de 2026 y está dirigida a ciudadanos colombianos mayores de 18 años. No es necesario haber viajado a Canadá para participar. Los relatos pueden ser de ficción o no ficción y abordar libremente experiencias, paisajes, cultura, gastronomía, ciudades, naturaleza, diversidad, sostenibilidad, arte, literatura o cualquier otro elemento que permita construir un vínculo entre Canadá y Colombia.

La propuesta también busca alejarse de las imágenes tradicionales de un destino turístico. Un libro, una conversación, una fotografía, una noticia o un sueño pueden ser suficientes para comenzar a contar una historia sobre Canadá.

“Canadá es un país construido a partir de múltiples voces, culturas, territorios y maneras de entender el mundo. Queremos que esta cuarta edición abra espacio a nuevas miradas y a historias capaces de acercar a nuestros dos países desde la imaginación, la diversidad y aquello que compartimos”, afirmó Elizabeth Williams, embajadora de Canadá en Colombia.

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Cada participante podrá presentar un único microrrelato original e inédito, escrito en español y de máximo 150 palabras, sin contar el título. El texto deberá ser elaborado sin herramientas de inteligencia artificial y enviado en Arial 12, con interlineado de 1,5, a través del sitio web del concurso.

El ganador del concurso podrá viajar de Bogotá a Canadá y regresar en vuelos directos de Air Canada, vía Toronto o Montreal. Foto: Pixabay

Las historias serán evaluadas por un jurado integrado por representantes de la Embajada de Canadá en Colombia, Air Canada y aliados del sector literario. Se tendrán en cuenta criterios como creatividad, originalidad, calidad del texto, ortografía, gramática, coherencia y desarrollo narrativo.

El concurso tendrá tres ganadores. El primer lugar recibirá un tiquete de ida y regreso entre Bogotá y Canadá, en clase económica y en vuelos directos de Air Canada vía Toronto o Montreal, sujeto a disponibilidad y a los términos y condiciones del concurso. El segundo y tercer lugar recibirán una mención especial y un reconocimiento.

Los ganadores serán anunciados en noviembre de 2026 y sus relatos serán publicados en el sitio web del concurso y difundidos en las redes sociales de los organizadores.

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