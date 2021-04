Una nueva forma de viajar por Colombia

Con el nivel de profesionalismo ganado diseñando experiencias memorables de viaje a celebridades mundiales como Bill Gates, Susan Sandon, Ethan Cohen, o Joël Dicker, los fundadores y directivos del emprendimiento Galavanta Tailored Travel, presentan una propuesta que mira hacia el interior de Colombia.

El paisaje interminable del llano en Casanare, los encantos de Nuquí en el Pacífico, el embrujo de la Sierra Nevada a orillas del Caribe, las maravillas naturales de la región de Barichara en Santander, son algunos de los destinos colombianos que han sido alistados con máxima comodidad, bioseguridad y donde se puede viajar aportando un impacto positivo en el medio ambiente y las comunidades de las diferentes regiones.

Con el nivel de profesionalismo ganado diseñando experiencias memorables de viaje a celebridades mundiales como Bill Gates, Susan Sandon, Ethan Cohen, o Joël Dicker, la pareja colombo-francesa Cristina Consuegra y Alexis Pradié, fundadores y directivos del emprendimiento Galavanta Tailored Travel, presentan una propuesta que mira hacia el interior de Colombia.

Con ella le apuestan a que grupos familiares de todos los tamaños viajen a patrimonios turísticos nacionales alejados de todo y a los que incorporaron servicios de estándar internacional agrupados en paquetes abiertos para ajustar a las preferencias y presupuesto de los viajeros.

Turismo con Impacto Positivo

“Más que viajes tradicionales, diseñamos expediciones de 3-4 días para explorar destinos increíbles y menos tradicionales de Colombia”, señala Cristina, una cartagenera apasionada con su profesión que habla con orgullo del reconocimiento concedido al fin del año pasado como Mejor Agencia en los Premios Nacionales de Turismo de ProColombia tras seis años de atender a turistas del Reino Unido, Estados Unidos, Francia y Canadá.

En sus expediciones el aporte al medio ambiente es palpable debido al programa propio de la agencia para compensar el CO2 y que incluye la reforestación del entorno visitado. Entre otras prácticas de sostenibilidad implementadas, se desincentiva el uso de plástico durante los itinerarios facilitando termos personales, además de apoyar en forma permanente los programas locales de conservación ecoambientales.

Destinos con creatividad colombo-francesa

“Muchos colombianos han soñado visitar la asombrosa naturaleza de Los Llanos, Caño Cristales, o Nuquí, pero nunca han tenido el tiempo o no saben de la comodidad y seguridad que ofrecemos para explorarlos”, afirma Alexis. Además, recuerda que al viajar a estos destinos se apoya a las comunidades y familias locales, generando trabajo en sectores necesitados de reactivar sus ingresos.

Alexis como francés enamorado del país, dejó el futbol profesional en Francia, para fundar Galavanta con Cristina en el 2014 y juntos han alcanzado el reconocimiento a su creatividad y profesionalismo en publicaciones internacionales como Conde Nast Traveller, Vogue, Financial Times - How To Spend It; Le Figaro Magazine, and The Times.

“Contamos con equipo humano apasionado que ha viajado a los destinos más remotos de Colombia buscando experiencias creativas para poner a punto destinos nuevos y opciones de alojamiento como casas privadas y campamentos estilo safari”, confirma Cristina.

Además de opciones de viaje en aviones privados y helicópteros, los viajeros son atendidos con medidas de bioseguridad siempre a mano en todas las áreas de servicio para defendernos del COVID-19.

“Hemos diseñado procesos y dispuesto medidas atendiendo la preocupación de todos cuando llegue el momento de salir del confinamiento, concluye Cristina confirmando el compromiso de la empresa con la salud tanto de visitantes como de sus colaboradores.

