Universal Epic Universe tendrá una nueva montaña rusa inspirada en los monstruos clásicos

Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
Universal Orlando Resort anunció la construcción de una nueva montaña rusa bajo techo (indoor) en Universal Epic Universe, el parque temático que abrió sus puertas en mayo de 2025. La atracción estará ubicada en Dark Universe, uno de los cinco mundos que conforman este complejo, y estará inspirada en el universo de los icónicos monstruos de Universal.
La experiencia se encontrará junto a Monsters Unchained: The Frankenstein Experiment, una de las atracciones destacadas de esta zona, y llevará a los visitantes a través de una historia completamente nueva basada en la franquicia Universal Monsters.
Aunque todavía no se conocen detalles sobre su recorrido, temática específica o características técnicas, Universal confirmó que las obras ya comenzaron y que su apertura está prevista para los próximos años. La compañía anunció que revelará más información próximamente.
Esta novedad hace parte de la estrategia de expansión de Universal Orlando Resort, que continúa incorporando propuestas de entretenimiento en sus diferentes espacios. Entre los proyectos anunciados se encuentra Universal Horror Make-Up Show featuring Blumhouse, una versión renovada del espectáculo que llegará a Universal Studios Florida antes de finalizar 2026.
👀🌎📄Lea también: Guía de viaje por el otro Santander: paisajes y experiencias más allá de lo conocido
También está prevista para 2027 la apertura de Fast & Furious: Hollywood Drift, una montaña rusa de alta velocidad en Universal Studios Florida. A esta oferta se sumará un nuevo restaurante de servicio completo en el área de Jurassic Park, dentro de Universal Islands of Adventure, cuya inauguración también está programada para ese año.
Por su parte, Universal CityWalk recibirá a finales de 2027 Luke Combs’ Category 10, un espacio gastronómico que combinará música y entretenimiento en vivo.
Con estos anuncios, Universal Orlando Resort amplía su oferta de atracciones, gastronomía y espectáculos, mientras prepara nuevas experiencias para los visitantes de sus parques temáticos.
👀🌎📄 ¿Ya está enterado de las últimas noticias del turismo en Colombia y en el mundo? Lo invitamos a verlas en El Espectador. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mcastano@elespectador.com