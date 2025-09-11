Universal Orlando sobresale en los Golden Ticket Awards 2025 con cinco premios

Harry Potter and the Battle at the Ministry es una de las atracciones más inmersivas de Epic Universe. Foto: María Alejandra Castaño

Universal Orlando Resort fue el gran protagonista en la ceremonia de los Golden Ticket Awards 2025, organizados por Amusement Today, al obtener un total de cinco galardones que reconocen lo mejor de la industria de parques temáticos a nivel mundial.

Los premios incluyen cuatro victorias para Universal Epic Universe, el esperado nuevo parque temático del complejo, y un reconocimiento histórico para Universal Volcano Bay, que se consagró como Mejor Parque Acuático, rompiendo una racha de 26 años sin cambios en esa categoría.

“Nos sentimos honrados de haber recibido cinco Golden Ticket Awards este año”, señaló Karen Irwin, presidenta y directora de operaciones de Universal Orlando Resort. Y agregó: “Este reconocimiento es el resultado del trabajo y la dedicación de nuestros Team Members, quienes día a día ofrecen experiencias excepcionales a nuestros visitantes”.

Los premios obtenidos por Universal Orlando Resort en 2025:

Mejor Parque Acuático: Universal Volcano Bay. Es un paraíso tropical dominado por un volcán de 60 metros, que combina atracciones emocionantes con espacios de relajación.

Mejor Nueva Montaña Rusa: Stardust Racers en Epic Universe. Es una montaña rusa de doble lanzamiento que alcanza los 100 km/h, con maniobras únicas en las que los visitantes compiten “codo a codo” en un recorrido lleno de adrenalina.

Mejor Atracción en la Oscuridad: Monsters Unchained: The Frankenstein Experiment en Epic Universe. Es una experiencia inmersiva que combina animatrónicos de última generación y un entorno gótico, donde los visitantes enfrentan a monstruos desatados tras un fallido experimento.

Mejor Nuevo Concepto de Tema: Darkmoor, en Epic Universe. Inspirado en los monstruos clásicos de Universal, este pueblo temático reúne atracciones, restaurantes, tiendas y encuentros con personajes en una atmósfera oscura y envolvente.

Mejor Atracción Nueva: Harry Potter and the Battle at the Ministry en Epic UniverseLa atracción más ambiciosa creada por Universal, que lleva a los visitantes a una persecución trepidante dentro del Ministerio de Magia a bordo de ascensores omnidireccionales.

Los Golden Ticket Awards son votados por expertos, periodistas especializados y entusiastas de parques temáticos de todo el mundo, consolidándose como uno de los reconocimientos más prestigiosos del sector.

