¿Vacaciones de fin de año en Nueva York? Novedades y experiencias imperdibles

Árbol de Navidad y Neapolitan Baroque Crèche en The Met Fifth Avenue: 22 de noviembre al 8 de enero - Upper East Side, Manhattan: La exposición The Met’s Christmas Tree and Napolitan Baroque Crèche, un árbol adornado con un belén alrededor de su base, proviene de una colección de figuras napolitanas del siglo XVIII donadas por la artista y coleccionista estadounidense Loretta Hines Howard en 1964.

Novedades en Fifth Avenue: desde el 27 de noviembre y durante toda la temporada navideña - Midtown Manhattan: La celebración navideña de Fifth Avenue, The Fifth Season, regresa para traer alegría a la avenida más icónica de Manhattan. La Asociación de la Quinta Avenida dará la bienvenida una vez más a las icónicas vidrieras navideñas y las impresionantes decoraciones. Como novedad para esta temporada, se lanzará Open Streets. Este nuevo programa no solo cerrará la Quinta Avenida a todo el tráfico vehicular, sino que también abrirá las aceras a una variedad de vendedores de comida y artistas musicales.