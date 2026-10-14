Vacaciones de fin de año: recomendaciones para ahorrar al viajar

Reservar con anticipación ayuda a ahorrar en las vacaciones de fin de año. Foto: Getty Images

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La temporada de fin de año es una de las de mayor demanda para el turismo. Las celebraciones de Navidad y Año Nuevo y los viajes familiares incrementan la búsqueda de vuelos y alojamientos, lo que puede reducir la disponibilidad y elevar las tarifas en algunos destinos.

Ante este panorama, planear con anticipación puede marcar la diferencia en el presupuesto. HotelDO, plataforma B2B de viajes, comparte algunas recomendaciones para organizar las vacaciones de diciembre y encontrar alternativas que se ajusten a las necesidades de cada viajero.

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Anticiparse para cuidar el presupuesto

Esperar hasta las últimas semanas para comprar tiquetes o reservar alojamiento puede limitar las opciones disponibles y encarecer el viaje. Anticiparse permite comparar tarifas, elegir horarios convenientes y encontrar hoteles acordes con las preferencias y el presupuesto.

La planeación también debe contemplar los gastos que van más allá del transporte y el hospedaje. Traslados, seguros de viaje, excursiones, entradas a parques temáticos, experiencias y otras actividades pueden representar una parte importante del presupuesto. Incluirlos desde el comienzo ayuda a evitar gastos imprevistos y a distribuir mejor el dinero disponible.

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Descuentos y alternativas para viajar

Otra alternativa es comparar paquetes turísticos. Según HotelDO, reservar varios servicios en una misma operación puede representar ahorros de hasta el 30 % frente a adquirirlos por separado, dependiendo de los productos incluidos y las condiciones de compra. Antes de tomar una decisión, conviene revisar qué servicios contempla cada opción y cuánto costaría contratarlos individualmente.

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Jornadas comerciales como Black Friday y Cyberlunes también pueden ofrecer oportunidades para reservar hoteles, paquetes y otros servicios turísticos, tanto en Colombia como en el exterior. Para aprovecharlas, la recomendación es definir previamente el presupuesto máximo, las fechas tentativas, el número de viajeros y los destinos de interés.

“Es estratégico llegar a estas jornadas de descuentos con una idea muy clara de lo que se busca: presupuesto máximo que está dispuesto a considerar, fechas tentativas del viaje, número de viajeros y posibles destinos a elegir”, explica Adriana Gil Bohórquez, directora comercial de HotelDO Colombia.

La planeación también debe contemplar los gastos que van más allá del transporte y el hospedaje. Foto: Getty Images/iStockphoto - Getty Images

La directiva también recomienda revisar la ubicación y reputación del hotel, las condiciones de compra y los servicios incluidos en cada tarifa para identificar si una promoción representa una oportunidad real.

La asesoría de una agencia de viajes puede facilitar esta búsqueda. Un agente especializado puede ayudar a comparar alternativas, combinar servicios y encontrar opciones que respondan a las preferencias y al presupuesto de cada viajero, especialmente durante las temporadas de mayor demanda.

Para quienes viajan en familia o en grupo, alquilar un vehículo también puede ser una opción. Sin embargo, antes de elegir esta alternativa, es importante comparar el costo del alquiler con los gastos de combustible, peajes y estacionamiento, así como con el valor de otros medios de transporte. Además del precio, contar con un automóvil ofrece flexibilidad para organizar los recorridos y hacer paradas durante el trayecto.

En definitiva, ahorrar en las vacaciones de fin de año no depende únicamente de encontrar una promoción. Comparar tarifas, anticipar los gastos y revisar las condiciones de cada servicio permite tomar decisiones informadas y aprovechar mejor el presupuesto durante la temporada alta.

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