Gloria Guevara, presidenta y CEO del WTTC; Manfredi Lefebvre, presidente del WTTC; Jo Etienne Abela, ministro de Turismo de Malta; Charles Mangion, presidente de la Autoridad de Turismo de Malta, y Carlo Micallef, director ejecutivo de la Autoridad de Turismo de Malta, durante la rueda de prensa inaugural de la Cumbre Global del WTTC en Malta. Foto: María Alejandra Castaño Carmona

Resume e infórmame rápido Tiempo de lectura Pese a la incertidumbre, turismo crecerá 2,5 % en 2026: WTTC María Alejandra Castaño Carmona Tiempo de lectura Resumen generado por IA. Para más detalles, consulte el artículo completo. ¡Ahorra tiempo y mantente informado con El Espectador! Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos. Inicia Sesión Descubre lo más relevante Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora! Cerrar

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Las últimas previsiones del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés) indican que, pese a la incertidumbre geopolítica y económica, viajes y turismo crecerá un 2,5 % a escala mundial en 2026, por encima del conjunto de la economía global. En Europa, el comportamiento será aún más sólido: el gasto de los visitantes internacionales aumentará un 5,8 %, mientras que el gasto en viajes de ocio y de negocios crecerá un 3,1 % y un 4,2 %, respectivamente. Los datos se presentaron durante la rueda de prensa inaugural de la Cumbre Global del WTTC, que se desarrolla en Malta.

“Los viajes y el turismo siguen demostrando una resiliencia extraordinaria”, señala Gloria Guevara, presidenta y CEO del WTTC. La dirigente destaca que el sector mantiene perspectivas de crecimiento pese a los desafíos que enfrenta la economía mundial.

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En este contexto de crecimiento, la inversión también alcanza un nuevo nivel. Según la más reciente Investigación de Impacto Económico (EIR) del WTTC, la inversión global en Viajes y Turismo supera el billón de dólares en 2025, con un crecimiento de 8,5 % frente al año anterior.

El sector alcanza además en 2025 una contribución récord de USD 11,6 billones al PIB mundial, equivalente al 9,8 % de la economía global, y sostiene 366 millones de empleos, cerca de uno de cada nueve puestos de trabajo en el mundo.

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La magnitud de estas cifras refuerza la importancia de mantener el flujo de capital hacia la industria. La inversión permite desarrollar infraestructura, mejorar la conectividad y ampliar la capacidad de los destinos para responder a las nuevas condiciones del mercado.

Para Guevara, Europa tiene una oportunidad importante de crecimiento, pero aprovecharla requiere generar condiciones favorables para el sector. “Los gobiernos deben crear las condiciones adecuadas: facilitar viajes sin fricciones, reforzar la conectividad, desarrollar el talento y apoyar el crecimiento sostenible”, afirma.

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La tecnología también está modificando las necesidades de inversión. La inteligencia artificial y otras tecnologías emergentes están cambiando la forma en que las empresas operan y cómo los viajeros planifican y viven sus experiencias. La conectividad, por su parte, requiere nuevas inversiones para responder a la evolución de la movilidad internacional.

Manfredi Lefebvre, presidente del WTTC, destaca durante la rueda de prensa el papel de la organización como articuladora entre empresas y gobiernos y señala que el sector está movilizando nuevas inversiones. “Estamos trayendo muchas inversiones”, afirma al referirse a las conversaciones que se desarrollan durante la Cumbre.

Estos temas hacen parte de la agenda de la Cumbre Global del WTTC, cuyo programa aborda asuntos como la inversión, la conectividad, la tecnología y la inteligencia artificial, el desarrollo del talento, la competitividad de los destinos y el crecimiento sostenible.

Para Malta, uno de los retos es definir cómo aprovechar el crecimiento turístico sin reducir la discusión a la llegada de más visitantes. Carlo Micallef, director ejecutivo de la Autoridad de Turismo de Malta, explica que la estrategia del país busca que el turismo “genere un alto valor, se desarrolle durante todo el año, sea sostenible y beneficie a las comunidades”.

👀🌎📄Malta apuesta por inversión y nuevas alianzas con la Cumbre del WTTC

Entre las prioridades de Malta están pasar del volumen al valor, distribuir de manera más inteligente el turismo entre temporadas, zonas geográficas y segmentos, e invertir en calidad y experiencias distintivas.

Charles Mangion, presidente de la Autoridad de Turismo de Malta, plantea por su parte que el crecimiento debe estar acompañado de responsabilidad. “Debemos seguir creciendo, pero ese crecimiento debe ir acompañado de responsabilidad”, afirma, al referirse al equilibrio entre competitividad, innovación, tecnología y protección del ecosistema.

Malta, en el corazón del Mediterráneo, combina patrimonio histórico, cultura y atractivos naturales, mientras acoge la Cumbre Global del WTTC. Foto: Maria Alejandra Castaño Carmona

El contexto geopolítico también forma parte de la discusión. Los cambios en las relaciones entre países, las nuevas dinámicas de movilidad y las transformaciones tecnológicas están modificando las condiciones en las que operan las empresas y los destinos.

A esto se suma el desafío de orientar el crecimiento hacia modelos sostenibles. Para el sector, atraer capital no implica únicamente ampliar la infraestructura turística, sino también desarrollar destinos competitivos, proteger los recursos y generar valor a largo plazo.

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Mangion señala que esta visión exige cambiar la manera de medir el éxito de la actividad turística. “No simplemente en cuántas personas recibimos, sino en el valor que creamos”, afirma, al plantear una mirada centrada en los beneficios que el turismo genera para visitantes, empresas y comunidades.

La conversación sobre inversión en Malta está así vinculada a una pregunta más amplia: cómo dirigir los recursos hacia un crecimiento turístico capaz de responder a las transformaciones de la industria y, al mismo tiempo, generar beneficios económicos, sociales y ambientales duraderos.

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Para el WTTC, las cifras presentadas en Malta muestran el peso que tiene actualmente la industria y la oportunidad que representa seguir atrayendo inversión para fortalecer su crecimiento, su competitividad y su capacidad de generar empleo y desarrollo.

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