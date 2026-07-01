Vacaciones y Mundial: hoteles adaptan su oferta para atraer viajeros

La expectativa por el Mundial también se refleja en el turismo: hoteles, aerolíneas y agencias de viaje refuerzan su oferta para la temporada de vacaciones. Foto: EFE - Carlos Ortega

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Julio comienza con Colombia instalada en la fase de eliminación directa del Mundial de 2026 y con la expectativa puesta en el duelo de dieciseisavos de final frente a Ghana, programado para el próximo viernes 3 de julio en el Kansas City Stadium, desde las 8:30 p. m. Tras liderar invicta el Grupo K, la Tricolor buscará un cupo entre las 16 mejores selecciones del torneo. El buen momento del equipo dirigido por Néstor Lorenzo no solo ha despertado la ilusión de los aficionados: también empieza a reflejarse en el turismo y la actividad hotelera del país.

Ese interés también se refleja en los viajes. Según Despegar, la demanda de viajes nacionales creció un 57 % de cara a la temporada del Mundial, mientras hoteles, aerolíneas y agencias de viaje ampliaron su oferta para responder a ese comportamiento.

La dinámica va más allá de instalar una pantalla gigante. Desde el sector hotelero explican que cada partido genera una cadena de valor que incluye un mayor número de reservas en restaurantes y bares, contratación de personal adicional, alianzas con marcas de bebidas, menús temáticos y actividades especiales para los huéspedes.

En Bogotá, OxoHotel adaptó la oferta de varios de sus establecimientos para la temporada mundialista. El AC Hotel Bogotá convirtió su terraza en un “Sky Box” al aire libre para seguir los partidos; el Courtyard by Marriott Bogotá diseñó un menú inspirado en la comida de estadio con sabores colombianos; el Holiday Inn Parque 93 ofrece promociones para grupos; el Residence Inn Bogotá habilitó transmisiones en pantalla gigante con diferentes opciones gastronómicas, y el hotel Distrito ZF se consolidó como punto de encuentro para quienes trabajan en la Zona Franca.

A ellos se suman otras propuestas de la capital. El restaurante Circo, ubicado en el JW Marriott Bogotá, desarrolla durante toda la Copa del Mundo el “Circo Fútbol Fest”, con música, concursos, coctelería y un menú especial para acompañar cada jornada. El Hilton Bogotá Corferias, por su parte, adaptó espacios como Bon Market and Bar y Lounge 360 Bar para ofrecer una experiencia inmersiva con pantallas gigantes, mientras que el Hilton Bogotá transformó su Levels Bar en un punto de encuentro para el after office, con promociones y platos inspirados en diferentes culturas futboleras.

La tendencia también llegó a los destinos vacacionales. Los hoteles Colsubsidio incorporaron la programación del Mundial en el Hotel Alcaraván, en Meta; Hotel Peñalisa y Hotel Bosques, en Girardot; y Hotel Lanceros, Hotel Colonial y Cantú Glamping y Cabañas, en Paipa. Allí, los viajeros pueden alternar actividades de naturaleza y bienestar con la transmisión de los partidos, además de participar en trivias, torneos de penaltis, fútbol tenis y otras dinámicas familiares.

En ese contexto, Despegar, Hoteles Faranda y JetSMART anunciaron una alianza para aprovechar el mayor interés de los viajeros por combinar vacaciones y fútbol, con paquetes que incluyen vuelos, alojamiento y experiencias para seguir los partidos frente al mar, en Kala Beach. La estrategia incluye descuentos en hospedaje y opciones de financiación para la temporada vacacional.

Con Colombia instalada en la fase de eliminación directa y la expectativa puesta en el partido frente a Ghana, el sector espera mantener el dinamismo de las últimas semanas. Para hoteles, restaurantes y operadores turísticos, cada avance de la selección representa una oportunidad para atraer visitantes y consolidar al Mundial como un impulsor de la actividad turística durante la temporada de vacaciones de mitad de año.

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