Valle del Cauca impulsa el turismo para reactivar la economía tras el terremoto

El Lago Calima es reconocido por la práctica de deportes náuticos como el surf, windsurf y kitesurf. Foto: Cortesía: Secretaría de Turismo del Valle

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El turismo se convirtió en una de las apuestas del Valle del Cauca para impulsar la recuperación económica de los municipios afectados por el terremoto. La emergencia dejó 1.871 establecimientos turísticos afectados, de los cuales 1.167 registraron daños graves o críticos, y pérdidas económicas estimadas en más de COP 18.145 millones, según cifras de la Secretaría de Turismo departamental.

Frente a este panorama, la Gobernación estructuró un plan de choque para reactivar la actividad turística, recuperar los ingresos de los empresarios y fortalecer la competitividad de los destinos. La estrategia, liderada por la gobernadora Dilian Francisca Toro y la secretaria de Turismo, Miyerlandi Torres, contempla acciones en tres frentes: dinamización de las economías locales, fortalecimiento de la conectividad aérea y promoción del turismo de salud y deportivo.

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Uno de los primeros resultados se refleja en las Caravanas Solidarias, iniciativa que ha recorrido Sevilla y Buenaventura y que próximamente llegará a Calima-El Darién. De acuerdo con la Gobernación, esta estrategia ha generado un movimiento económico superior a los COP 200 millones, con beneficios directos para los empresarios y prestadores de servicios de la cadena turística.

A esta iniciativa se suma Roldanillo al Aire Libre, proyecto que busca recuperar la actividad comercial y turística de uno de los Pueblos Mágicos afectados por el sismo. En articulación con la Alcaldía, empresarios locales y aliados privados, contempla la instalación de contenedores comerciales, adecuaciones en el Coliseo de Ferias y créditos condonables para beneficiar directamente a 350 emprendedores.

Roldanillo, Pueblo Mágico del Valle del Cauca. Foto: Cortesía Secretaría de Turismo del Valle del Cauca

“Hay que recuperar los empleos y posicionar nuestros municipios a través del turismo, generando ingresos para los vallecaucanos”, señaló la gobernadora Dilian Francisca Toro, quien destacó que las acciones de recuperación también incluyen la asistencia humanitaria y la reconstrucción de viviendas.

Turismo de salud y conectividad aérea

Más allá de la recuperación de los municipios afectados, el departamento busca fortalecer segmentos con capacidad de atraer visitantes y generar ingresos. Uno de ellos es el turismo de salud, en el que Cali ocupa el segundo lugar entre los destinos nacionales.

Según cifras de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato), entre enero y agosto de 2026 la capital vallecaucana recibió 5.889 extranjeros no residentes que viajaron para acceder a tratamientos médicos. La cifra representa el 28 % de los 21.034 viajeros internacionales registrados en Colombia por este motivo durante el mismo periodo.

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Para ampliar esta actividad, la Secretaría de Turismo adelanta mesas de articulación interinstitucional, capacitaciones en calidad turística, visitas de evaluación y acciones para mejorar los servicios que hacen parte de la experiencia de los pacientes internacionales. El objetivo es fortalecer la atención más allá de los procedimientos médicos e integrar aspectos como el transporte, el alojamiento y otros servicios turísticos.

En paralelo, la Gobernación trabaja en el fortalecimiento de la conectividad aérea. Entre los temas que busca gestionar con el Ministerio de Transporte y la Aeronáutica Civil están la revisión de las tasas aeroportuarias, la optimización de las condiciones operativas, la disponibilidad de parqueaderos y la modernización y concesión del aeropuerto.

La agenda también incluye el impulso a la conectividad regional, con especial atención al aeropuerto de Cartago y a la posibilidad de habilitar rutas hacia Juanchaco y otros destinos del Pacífico vallecaucano, como Ladrilleros.

Playa en Ladrilleros. Foto: (EPA) EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

Los eventos deportivos como dinamizadores del turismo

Los grandes eventos también hacen parte de la estrategia para atraer visitantes y generar movimiento económico. Una muestra fue el Giro de Rigo 2026, edición La Sucursal, que reunió a más de 20.000 visitantes en el departamento y dejó una ocupación hotelera superior al 80 %, con un impacto económico estimado en más de COP 90.000 millones.

Bogotá y Medellín fueron las principales ciudades de origen de los visitantes nacionales, mientras que Estados Unidos y España lideraron la participación internacional. El balance también registró una estadía promedio de 3,4 noches y un gasto promedio de COP 3.380.713 por persona.

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Estos resultados muestran el alcance que pueden tener las competencias deportivas en actividades como la hotelería, la gastronomía, el comercio y el transporte, además de su aporte a la promoción del departamento como destino.

En este contexto, la Secretaría de Turismo invita a colombianos y extranjeros a visitar municipios como Sevilla, Roldanillo, Calima-El Darién, Buga y Buenaventura, con el propósito de contribuir a la recuperación de sus economías y conocer su oferta natural, cultural y gastronómica.

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La apuesta del Valle del Cauca es que el turismo no solo contribuya a recuperar la actividad económica después de la emergencia, sino que también genere nuevas oportunidades para los empresarios y las comunidades locales.

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