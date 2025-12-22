Viajar al Mundial 2026 desde Colombia: alertan por fraudes en vuelos y hoteles

El turismo es la industria con más riesgo de delincuencia durante eventos de temporada alta o de alta demanda como el mundial. Foto: Cortesía Koin

Con la celebración del Mundial de Fútbol 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, que reunirá a 48 selecciones nacionales, millones de fanáticos ya planean viajar para acompañar a sus equipos. Ante este panorama, especialistas advierten sobre el aumento de fraudes digitales relacionados con la compra de vuelos y hospedajes, e invitan a los aficionados a extremar precauciones.

De acuerdo con Koin, fintech especializada en prevención de fraude para e-commerce, los servicios turísticos más vulnerables son la reserva de vuelos y hoteles. En eventos especiales como el Mundial de Fútbol, los intentos de fraude pueden multiplicarse hasta 10 veces, mientras que las pérdidas por fraude representan entre el 1.5 % y el 3 % de los ingresos anuales de las empresas del sector, sin considerar costos indirectos como devoluciones, reembolsos y pérdida de confianza de los clientes.

Al respecto, Alejandro Morón, director de Prevención de Fraude de Koin, explica: “El sector turístico es un importante foco para la delincuencia, debido a varios factores que comprenden desde la urgencia en la compra que reduce el tiempo para validar transacciones, hasta la alta reventa de bienes y servicios, como tiquetes de avión y reservas de hotel, lo cual facilita el fraude organizado. Además, la participación de múltiples actores en una sola transacción como aerolíneas, agencias de viaje y procesadores de pago genera vulnerabilidades si no hay una integración sólida en la validación de identidad. Hemos identificado que esta actividad fraudulenta aumenta en horarios entre las 10:00 p.m. y las 4:00 a.m. cuando la supervisión es menor, también existen patrones de comportamiento que generan mayor riesgo de fraude en el mundo travel como las reservas de vuelos de último momento, viajes solo ida, compras en horarios poco habituales, entre otros.”

Koin advierte que este tipo de fraudes puede incrementarse hasta en un 40 % cuando los fanáticos esperan al último momento para organizar sus viajes. Por ello, recomienda anticipar las compras y seguir algunas medidas de seguridad básicas, como verificar la confiabilidad de los sitios web, evitar enlaces sospechosos, utilizar redes seguras y monitorear constantemente los movimientos bancarios.

Sobre la adopción de nuevas tecnologías de seguridad en el sector, Morón señala: “Siguiendo estas recomendaciones no solo protegerán su información y dinero, también le garantizará tener mayor éxito en el momento de hacer las reservas, actualmente las aerolíneas y agencias están adoptando soluciones como biometría, tokens y análisis de comportamiento para mitigar estos riesgos por lo que le resulta sospechoso puede rechazar la transacción bloqueando el intento de compra, causando un incremento de los falsos positivos (clientes mal rechazados) y un aumento considerable de la fricción con un consecuente deterioro de la experiencia de compra. En Koin sabemos que tecnologías como la autenticación 3DS o biometría son clave en estos procesos, pero requieren una implementación estratégica para evitar fricciones en la experiencia del usuario.”

La fintech recuerda que los fraudes en pagos en línea y e-commerce, junto con el phishing y el robo de identidad, se encuentran entre los engaños más comunes del ecosistema financiero digital. En muchos casos, las víctimas no solo no reciben los productos adquiridos, sino que también sufren el robo de sus datos financieros al ingresar a plataformas de pago falsas.

El Mundial 2026 marcará un hito al ampliar la fase de grupos de 32 a 48 selecciones y al disputarse en 16 ciudades anfitrionas de tres países. Desde la reciente confirmación de grupos y sedes, el interés por asistir ha crecido de forma exponencial, lo que hace aún más relevante que los aficionados realicen sus compras de forma segura para evitar contratiempos y fraudes.

