Viajar con propósito marcará la tendencia del turismo mundial en 2026

En 2026, los viajeros priorizarán experiencias más conscientes y menos saturadas. Foto: Getty Images

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En 2026, los viajes dejarán de girar en torno a los destinos para centrarse en los motivos que impulsan a las personas a recorrer el mundo. Así lo revela el Informe de tendencias 2026 de Hilton, titulado “The Whycation: Travel’s New Starting Point”, que identifica un cambio en la forma en que los viajeros planifican sus experiencias: el “por qué” se impone al “a dónde”.

El estudio —realizado junto a Ipsos y basado en encuestas a más de 14.000 viajeros de 14 países, incluido Colombia— muestra que los turistas buscan cada vez más viajes con propósito, motivados por el descanso, la reconexión y el significado personal. El informe destaca que, tras años de viajes intensivos y saturados de actividades, la tendencia se orienta hacia experiencias más intencionales y auténticas.

“A medida que los viajeros buscan más significado en sus viajes, la confianza y la familiaridad nunca han sido tan importantes”, señaló Chris Nassetta, presidente y director ejecutivo de Hilton. “Hoy, el sentimiento detrás del viaje es lo que guía la elección del destino”.

El informe también sostiene que, en 2026, los viajeros priorizarán experiencias más conscientes y menos saturadas, e identifica tres grandes fuerzas que guiarán los viajes: calma, cultura y conexión.

En Colombia, el 64 % de los encuestados afirma que se tomaría un descanso prolongado del trabajo para viajar durante meses o incluso años, mientras que el 77 % quiere usar sus vacaciones para explorar una pasión o habilidad personal. A escala mundial, el 44 % de los viajeros dice que dejaría su empleo si no le concedieran vacaciones y la mitad estaría dispuesta a aceptar una reducción salarial a cambio de tiempo libre ilimitado.

El valor del silencio

La tendencia de la hospitalidad sosegada refleja un deseo creciente de desconexión. En Colombia, el 57 % de los viajeros haría incluso un viaje de negocios solo para desconectarse de su familia o pareja. A escala global, el 73 % prefiere el check-in digital, buscando comodidad y privacidad.

Comodidades del hogar, el nuevo lujo

Los viajeros están llevando sus hábitos cotidianos a donde vayan. Casi el 90 % de los colombianos dice reconfortarse al encontrar platos familiares durante el viaje y más de la mitad (52 %) prepara sus comidas. A la vez, el 88 % disfruta del llamado “turismo de supermercado”, explorando los pasillos de alimentos en el extranjero.

Los viajes también se planifican teniendo en cuenta a los compañeros de vida más pequeños: el 64 % de los dueños de mascota le da prioridad al reservar y el 85 % de los colombianos con plantas considera su riego al planificar las vacaciones.

Vacaciones familiares reinventadas

El estudio muestra una transformación en los viajes multigeneracionales. El 85 % de los padres y abuelos colombianos anima a los niños a participar en la planificación de las vacaciones y el 90 % busca actividades familiares lejos de las pantallas.

El fenómeno de los “viajes que saltan generaciones” —niños que viajan solo con los abuelos— también crece: casi el 30 % de los viajeros familiares globales ya lo practica.

Turismo hereditario: el legado de viajar en familia

El informe destaca que las preferencias familiares influyen en los hábitos de viaje a largo plazo. Dos tercios de los viajeros globales afirman que sus padres influyeron en su elección de hotel, mientras que el 73 % reconoce que su familia moldeó su estilo de viaje. En Colombia, el 85 % de las familias busca experiencias que los conecte con tradiciones locales, y más de la mitad (57 %) planea viajes para conocer sus raíces.

Viajar con intención, la nueva brújula del turismo

Con el Informe de Tendencias 2026, Hilton confirma que la nueva generación de viajeros no solo busca destinos, sino sentidos. Las experiencias personalizadas, el confort emocional y la conexión humana se consolidan como el nuevo lujo del viaje.

En palabras del estudio, “la próxima era de los viajes comienza con un por qué, no con un dónde”.

👀🌎📄 ¿Ya está enterado de las últimas noticias del turismo en Colombia y en el mundo? Lo invitamos a verlas en El Espectador.