El Rockefeller Center se convertirá en cancha de fútbol para el Mundial 2026

Nueva York ya empieza a palpitar el Mundial de la FIFA 2026. El Rockefeller Center, uno de los lugares más emblemáticos de la Gran Manzana, se transformará en una gran Fan Village con una cancha de fútbol interactiva, transmisiones de partidos en vivo, presentaciones musicales y apariciones de leyendas del deporte, como parte de las celebraciones del torneo.

La iniciativa es resultado de una alianza entre el Comité Organizador de la Copa Mundial 2026 de Nueva York y Nueva Jersey, Telemundo y Rockefeller Center. El espacio estará abierto al público del 4 al 19 de julio de 2026, convirtiendo el corazón de Manhattan en un punto de encuentro para aficionados de todo el mundo.

La Fan Village del Rockefeller Center será el principal centro de celebración en Manhattan para la región NY–NJ, complementando los partidos que se disputarán en el Estadio Nueva York–Nueva Jersey y el FIFA Fan Festival en Liberty State Park, en Jersey City.“Llevaremos la emoción de la Copa Mundial de la FIFA 26 a los destinos icónicos que definen nuestra región”, afirmó Alex Lasry, CEO del NYNJ Host Committee. “Estamos creando espacios para que los aficionados se reúnan, celebren y vivan el torneo, incluso si no tienen entradas para los partidos”.

La Fan Village ofrecerá distintas activaciones pensadas para fanáticos y visitantes, entre ellas The Pitch, donde la tradicional pista de hielo del Rockefeller Center se transformará en una vibrante cancha de fútbol que funcionará como epicentro para ver los partidos en vivo; Champions’ Garden, en el que los Channel Gardens rendirán homenaje a las ocho selecciones que han levantado la Copa Mundial de la FIFA y a las leyendas que marcaron la historia del torneo; y las Fan Zones, distribuidas por toda la plaza, que integrarán deporte, cultura, comunidad y experiencias de marca en un gran festival interactivo.

También habrá cobertura y su sello cultural directamente al Rockefeller Center, con transmisiones en vivo y una experiencia inmersiva alrededor del mayor evento deportivo del planeta. La cadena Telemundo transmitirá los 104 partidos del Mundial, que también estarán disponibles en español a través de Peacock.

“Telemundo y Peacock llevarán la pasión de la Copa Mundial a NBCUniversal en Rockefeller Center”, señaló Claudia Chagui, EVP de Marketing y Creatividad de Telemundo. Por su parte, EB Kelly, directora de Rockefeller Center y senior managing director de Tishman Speyer, destacó que el lugar “es un punto de encuentro natural para recibir a una comunidad global unida por el deporte”.

El alcalde de Nueva York, Eric Adams, celebró la iniciativa y aseguró que la ciudad está lista para recibir al mundo: “No hay mejor lugar para vivir la Copa Mundial que Rockefeller Center. Cuando el mundo juega, los neoyorquinos celebran”.

En la misma línea, Hope Knight, presidenta y CEO de Empire State Development, subrayó el impacto del torneo más allá del deporte: “La Copa Mundial une al mundo a través de la cultura y la pasión compartida. Ser sede es una oportunidad para mostrar la diversidad de Nueva York y generar crecimiento económico y turístico en todo el estado”.

Con esta Fan Village, el Rockefeller Center se prepara para ser uno de los escenarios más emblemáticos del Mundial 2026, llevando la fiesta del fútbol al corazón de Nueva York.

