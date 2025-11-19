Viajes baratos: los mejores días para aprovechar ofertas como el Black Friday y más

Colombia y Latinoamérica se posicionan en el mercado global turístico por los eventos que traerán este 2025. Foto: Shutterstock - Viajes Falabella,

Con la llegada de fin de año, la magia de la Navidad comienza a sentirse en cada rincón, y con ella llega también una de las mejores épocas para viajar y planear nuevas aventuras. Noviembre y diciembre se han convertido en meses ideales para quienes desean comprar tiquetes, reservar alojamiento o adquirir artículos de viaje a precios especiales. Durante este periodo, aerolíneas y agencias suelen lanzar promociones que resultan difíciles de ignorar, impulsadas por varias jornadas clave que marcan el inicio de la temporada de descuentos.

Pero estas épocas también generan dudas sobre cómo protegerse financieramente y evitar estafas. Por eso, aquí le presentamos tres fechas clave para acceder a las mejores ofertas del sector turístico, junto con consejos prácticos para aprovecharlas de forma segura y eficiente.

Black Friday

El Black Friday se ha convertido en una de las jornadas más esperadas del año, un evento comercial que ofrece descuentos y promociones exclusivas en una amplia variedad de productos y servicios. Este año, la fecha clave será el 28 de noviembre, un día que muchos aprovechan para adelantar las compras navideñas y encontrar opciones más económicas en un contexto donde las familias buscan optimizar sus gastos.

Las industrias ya se están preparando para el Black Friday: centros comerciales, tiendas, hoteles y aerolíneas han diseñado estrategias de descuento que van desde electrodomésticos hasta servicios de viaje. Por ejemplo, en el sector turismo, las aerolíneas como Satena ya están ofreciendo tarifas reducidas para destinos nacionales, mientras que agencias de viajes lanzarán paquetes completos con alojamiento, transporte y actividades a precios rebajados.

Cyber Monday

El Cyber Monday, que este año se celebrará el 1 de diciembre, es un evento enfocado exclusivamente en las compras en línea y surgió como respuesta al crecimiento del comercio electrónico. Con el tiempo se convirtió en la extensión natural del Black Friday, ideal para quienes prefieren aprovechar descuentos desde la comodidad de sus hogares.

Durante esta jornada, los servicios turísticos ofrecen rebajas sustanciales en destinos, paquetes y servicios a través de sitios web como los de las propias aerolíneas, Booking, Expedia y portales especializados.

Travel Tuesday

El 3 de diciembre marcará el último gran día de descuentos para los viajeros con la llegada del Travel Deal Tuesday, una jornada dedicada exclusivamente a ofertas en la industria del turismo. Este evento, relativamente reciente, nació para incentivar las ventas después de la temporada de compras del Día de Acción de Gracias y se celebra tradicionalmente el martes siguiente a este festivo.

Aquí participa toda la industria turística de manera más especializada y coordinada, ofreciendo oportunidades pensadas específicamente para los viajeros.

Consejos para aprovechar cada fecha

Tenga en cuenta que, tanto en compras en línea como en tiendas físicas, la experiencia puede ser emocionante, pero también agotadora, por lo que es importante actuar con cuidado para evitar cualquier imprevisto.

Aquí le dejamos algunos consejos:

Gestión presupuestaria inteligente: Defina un presupuesto máximo y divídalo por categorías. Tener límites claros le permitirá disfrutar de las ofertas sin comprometer su economía. Verifique los lugares y sus descuentos: Antes de salir, asegúrese de revisar los centros comerciales, tiendas y plataformas digitales que participarán en la jornada. Esto le permitirá comparar precios y elegir las mejores promociones. Revise políticas de cambios y garantías: Algunos productos en descuento pueden tener condiciones especiales. Verifique las políticas de devolución para evitar contratiempos. Evite compras de último minuto: Algunos de los mejores descuentos se agotan rápido. Revisar las promociones desde temprano puede marcar la diferencia.

Si va a comprar tiquetes, paquetes de viaje o servicios específicos del sector turístico, tenga en cuenta lo siguiente:

Mantenga flexibilidad en las fechas: La flexibilidad es fundamental para acceder a mejores tarifas. Considere viajar en días menos demandados, como martes o miércoles, y esté dispuesto a ajustar su itinerario si la oferta lo requiere.

Configure alertas de precios: Herramientas como Google Vuelos o las alertas de portales de reservas le permiten recibir notificaciones cuando los precios bajan, lo que es especialmente útil durante esta jornada de descuentos rápidos.

Revise términos y condiciones: Lea con cuidado la letra pequeña de cada promoción. Verifique fechas disponibles, restricciones de equipaje, políticas de cancelación y posibles costos adicionales, como selección de asientos o cambios en la reserva.

Por último, tenga en cuenta que, aunque las compras por internet son mucho más cómodas, también requieren mayor atención y cuidado para evitar inconvenientes.

Seguridad digital y verificación de sitios web: Verifique que la página donde va a comprar comience con https y muestre el candado de seguridad. Esto protege sus datos personales y financieros, evitando fraudes y asegurando transacciones encriptadas. Sistemas de calificación y reputación: Revise opiniones, fotos reales y comentarios detallados de otros usuarios. Priorice productos y servicios con calificaciones superiores al 80% para reducir riesgos y evitar ofertas engañosas. Recomendaciones técnicas básicas: Use redes WiFi confiables, cree contraseñas únicas, habilite la autenticación en dos pasos y guarde capturas o comprobantes. Son medidas simples que previenen problemas futuros. Seguimiento y postventa: Solicite números de seguimiento, guarde todos los comprobantes y verifique las políticas de devolución. Al finalizar, calificar su experiencia ayuda a otros compradores y fortalece la comunidad digital.

