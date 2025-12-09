Viajes de lujo en Estados Unidos: experiencias exclusivas de costa a costa

Foto: Cortesía Visit USA

Estados Unidos es un destino ideal para los viajeros que buscan experiencias de lujo personalizadas, desde catas en viñedos y cocteles en terrazas hasta resorts exclusivos enfocados en bienestar y distritos de compras de alto nivel.

Brand USA, la organización de marketing de destinos del país, invita a los turistas a descubrir un abanico de experiencias que combinan estilo, confort y exclusividad. Por primera vez, la entidad participa en ILTM Cannes para conectar con socios, medios de comunicación y líderes de la industria y entender cómo los viajeros de lujo experimentan Estados Unidos.

“De costa a costa, Estados Unidos ofrece opciones de viaje a la medida que no se encuentran en ningún otro lugar”, señaló Fred Dixon, presidente y CEO de Brand USA. “Los viajeros buscan experiencias exclusivas, personalizadas y significativas, y Estados Unidos se posiciona como el destino ideal para lo mejor en viajes de lujo, bienestar y aventura”.

Experiencias de lujo personalizadas

Las opciones de viajes a medida incluyen villas privadas, vuelos y barcos chárter, tours guiados y experiencias únicas en lugares icónicos. Estadías aisladas en resorts y microresorts, como Shortgrass Resort en Dakota del Sur, Escalante Yurts en Utah o One&Only Moonlight Basin en Montana, ofrecen privacidad y servicios de conserjería.

El acceso exclusivo a eventos de élite, como la Met Gala, la Semana de la Moda de Nueva York o el Super Bowl, también forma parte de la propuesta de lujo. Además, experiencias personalizadas de música, gastronomía o aventura, como sesiones privadas de composición en Nashville o cenas Snowcat en Aspen, permiten vivir momentos únicos e irrepetibles.

Resorts todo incluido y naturaleza de lujo

Resorts todo incluido como Vermejo en Nuevo México y Paws Up Montana brindan experiencias completas que combinan gastronomía, actividades al aire libre y alojamiento de alto nivel. Para los amantes de la naturaleza, hay opciones de observación de estrellas en Utah o escapadas a sitios remotos del Gran Cañón en Arizona.

Lujo en deportes, festivales y parques temáticos

Estados Unidos también ofrece experiencias de lujo en deportes y entretenimiento. La Copa Mundial de 2026, los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 2028, la Fórmula 1 en Las Vegas y festivales como Coachella cuentan con paquetes VIP que incluyen entradas, transporte privado y acceso exclusivo a actividades. Los parques temáticos, desde Disney World hasta Legoland, ofrecen tours privados y experiencias personalizables para los visitantes más exigentes.

Lujo regional y urbano

El país combina paisajes naturales, cultura y sofisticación urbana. En el suroeste, resorts como Amangiri en Utah y el Inn of the Five Graces en Santa Fe ofrecen experiencias inmersivas con spa, yoga y tours culturales. En el sur, Blackberry Farm en Tennessee y Perry Lane Hotel en Savannah destacan por su gastronomía, bienestar y alojamiento de lujo.

Ciudades como Los Ángeles, Miami, Nueva York y Washington D.C. brindan experiencias exclusivas que van desde terminales privadas en aeropuertos y hoteles icónicos hasta visitas VIP en museos y distritos de compras de alto nivel.

Para explorar más opciones y planear unas vacaciones de lujo en Estados Unidos, los viajeros pueden visitar: AmericaTheBeautiful.com/Luxury.

