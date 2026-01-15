Viajes en 2026: inteligencia artificial, bienestar y nuevas formas de pago en el turismo

Los viajeros no están bajando el ritmo, solo se están poniendo creativos a la hora de pagar sus viajes. Foto: Cortesía Kayak

Viajar en 2026 ya no será sinónimo de correr de atracción en atracción ni de visitar los destinos que dominan las redes sociales. Así lo revela la segunda edición del reporte “What the Future” (WTF 2026), presentado por Kayak en alianza con TikTok, un análisis que anticipa los comportamientos, motivaciones y decisiones que marcarán el turismo del próximo año.

Basado en billones de búsquedas realizadas en la plataforma de Kayak, datos exclusivos de la comunidad global de TikTok y una encuesta a más de 14.000 viajeros de la Generación Z y millennials, el informe identifica diez tendencias clave que están redefiniendo la manera de planear, vivir y pagar los viajes.

Entre ellas se encuentran la búsqueda de destinos fuera del radar y no dominados por el algoritmo, el auge del modelo “reserva ahora, paga después”, los viajes motivados por fenómenos naturales, y el uso creciente de la inteligencia artificial para planificar. A esto se suman los viajes enfocados en el bienestar, la preferencia por pueblos y ciudades pequeñas, los viajes por grandes eventos, las vacaciones a ritmo lento, las nanovacaciones y las aventuras tranquilas.

“2026 se perfila como el año en el que se rompen las viejas reglas del turismo. Para la Generación Z y los millennials, viajar ya no se limita a un gran viaje anual ni a visitar destinos en los que todos ya han estado”, le dice Alejandro Lombana, director comercial de Kayak Latinoamérica, a El Espectador. “Hoy buscan lugares que no aparecen en ningún feed, ciudades más pequeñas y experiencias que les permitan sentirse mejor después del viaje”.

El bienestar mental, la nueva medida de riqueza

Uno de los hallazgos más relevantes del informe es que el bienestar mental se convirtió en la principal motivación para viajar. El 70 % de los viajeros jóvenes afirma que su razón número uno para viajar en 2026 es lograr un “reset mental”.

“El concepto de lujo ha cambiado”, explica Lombana. “Para estas generaciones, el verdadero lujo es el tiempo, el descanso y la tranquilidad. Viajar bien hoy significa bajar el ritmo, dormir mejor y regresar con la mente despejada. No se trata de ostentación, sino de bienestar”.

Esta nueva forma de entender el lujo está impulsando viajes más lentos y conscientes. El 50 % de los viajeros asegura que viajar a un ritmo más pausado les ayuda a despejar la mente, mientras que el 29 % prioriza calidad sobre cantidad. En paralelo, el hashtag #SlowTravel registró un crecimiento cercano al 330 % en TikTok durante el último año.

“No se trata de no ir a ningún lugar, sino de viajar con intención y regresar con la mente renovada”, agrega Lombana.

Destinos fuera del radar y pueblos con encanto

Lejos del turismo viral, los viajeros están apostando por lo auténtico. El 74 % de la Generación Z y el 71 % de los millennials prefieren destinos que no aparecen en sus feeds, mientras que el 84 % elegiría ciudades pequeñas o zonas rurales frente a grandes centros urbanos.

“Más que saturación, hay cansancio de la repetición”, señala Lombana. “Hoy, si un lugar aún no se ha vuelto viral, se percibe como un atractivo. Buscan autenticidad, tranquilidad y experiencias diferentes, lejos de destinos que ya se sienten sobreexpuestos”.

En este contexto, Kayak identificó los 10 destinos emergentes para 2026. Estos son:

Clasificación Destino País 1. Cork Irlanda 2. Chongqing China 3. Harbin China 4. Zante Grecia 5. Shenzhen China 6. Almaty Kazajistán 7. Hilo (Isla Grande, Hawái) Estados Unidos 8. Numea Nueva Caledonia 9. La Romana República Dominicana 10. Luxemburgo Luxemburgo

Reserve ahora, pague después: viajar sin renunciar

Aunque el precio sigue siendo un factor decisivo —el 72 % de los viajeros afirma que el costo influye directamente en sus planes—, los jóvenes no están dispuestos a renunciar a viajar. La clave está en la flexibilidad financiera.

“Los viajeros no están dejando de viajar, están buscando nuevas formas de hacerlo posible”, explica Lombana. “El 28 % de la Generación Z y el 26 % de los millennials indican que los planes de crédito o pago a plazos definirán cuántos viajes podrán realizar en 2026”.

En este escenario, el modelo “reserva ahora, paga después” gana protagonismo. “Dejó de ser una tendencia del retail para convertirse en un verdadero facilitador del turismo”, asegura el directivo. “Estas opciones les dan control y reducen la presión financiera sin tener que postergar sus planes”.

La inteligencia artificial, el nuevo mejor amigo de viaje

La tecnología también está transformando la forma de planificar. El informe revela que el 33 % de los viajeros confía más en recomendaciones de inteligencia artificial que en las de amigos o redes sociales, y el 28 % la considera más precisa y actualizada.

“La IA aporta datos, contexto y personalización en tiempo real”, afirma Lombana. “Casi seis de cada diez viajeros cambiarían de destino si la IA les muestra una mejor opción, y el 36 % lo haría por una mejor oferta. La planificación se vuelve más informada y flexible”.

Viajar con más intención en 2026

El reporte WTF 2026 deja un mensaje claro: el futuro del turismo no está definido por un solo destino ni por una sola tecnología, sino por un cambio profundo en las motivaciones de los viajeros.

“Verse bien ya no es suficiente”, concluye Lombana. “Las nuevas generaciones buscan valor real, bienestar, flexibilidad y experiencias auténticas. Los destinos y marcas que entiendan esto y ofrezcan menos ruido y más significado serán los que mejor conecten con los viajeros en 2026”.

Aquí puede ver el informe completo y conocer más información.

