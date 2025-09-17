Villa de Leyva es sede del XI Encuentro Nacional de la Red de Pueblos Patrimonio

El XI Encuentro Nacional de la Red Turística de Pueblos Patrimonio de Colombia se está realizando en Villa de Leyva. Foto: Getty Images

Villa de Leyva recibe desde hoy y hasta el 19 de septiembre a autoridades nacionales y locales, representantes del sector turístico, comunidades y expertos en el XI Encuentro Nacional de la Red Turística de Pueblos Patrimonio de Colombia, un espacio que busca fortalecer la gestión responsable del turismo cultural en el país.

El evento es organizado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, a través de Fontur, en articulación con la Gobernación de Boyacá y la Alcaldía de Villa de Leyva. Su propósito es consolidar lineamientos comunes, mejorar la calidad de los atractivos y servicios turísticos, impulsar la competitividad e incentivar oportunidades económicas para las comunidades anfitrionas.

Durante la jornada inaugural se presentará la reglamentación de la Red Turística de Pueblos Patrimonio de Colombia, que definirá criterios de operación, crecimiento y articulación interinstitucional. Además, se anunciarán las nuevas Normas Técnicas Colombianas para la gestión del turismo cultural, orientadas a garantizar estándares de calidad en los servicios y experiencias ofrecidas, fortaleciendo la competitividad de los municipios a nivel nacional e internacional.

La Red Turística de Pueblos Patrimonio de Colombia es un programa del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo que fomenta el desarrollo sostenible y protege el patrimonio cultural del país. Actualmente la integran 18 municipios con declaratoria de Bien de Interés Cultural del ámbito nacional: Aguadas, Barichara, Buga, Ciénaga, Jardín, Jericó, Monguí, Honda, Playa de Belén, Pore, Girón, Salamina, Guaduas, Lorica, Mompox, Santa Fe de Antioquia, El Socorro y Villa de Leyva. Estos territorios concentran un alto valor histórico y turístico, siendo referentes de identidad cultural, inclusión social y dinamización económica.

El encuentro contará con una agenda académica y cultural diseñada para generar impacto positivo tanto en los pueblos patrimonio como en los visitantes. Además de las sesiones de trabajo, se realizarán muestras gastronómicas, exhibiciones de oficios tradicionales y expresiones artísticas. Villa de Leyva también ofrecerá un recorrido por su centro histórico y una jornada de observación astronómica, destacando su reconocimiento como Destino Starlight, donde patrimonio cultural y natural se integran en una experiencia única.

Este espacio, según compartió el MinCIT, se enmarca en la Política de Turismo Cultural “Colombia destino turístico, cultural, creativo y sostenible” y en el Plan Sectorial de Turismo 2022–2026: Turismo en Armonía con la Vida, que promueven un turismo productivo, inclusivo y sostenible.

