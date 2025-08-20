Vuelos a Barranquilla suben 18 % por el partido Colombia vs. Bolivia

A menos de tres semanas del duelo clave entre Colombia y Bolivia en Barranquilla, las búsquedas de vuelos hacia la ciudad ya crecieron 18 % frente al partido pasado de la tricolor en La Arenosa. Foto: EFE - Ricardo Maldonado Rozo

Barranquilla volverá a ser el epicentro del fútbol colombiano el próximo 4 de septiembre, cuando la Selección Colombia reciba a Bolivia en un partido decisivo rumbo a la clasificación al torneo más importante del mundo. La expectativa ya se siente no solo en las tribunas del Estadio Metropolitano, sino también en los aeropuertos: según datos de Kayak, las búsquedas de vuelos hacia la capital del Atlántico entre el 3 y 5 de septiembre aumentaron un 18 % frente a las registradas para el encuentro pasado ante Paraguay.

La importancia del duelo trasciende lo deportivo. Colombia llega a la penúltima fecha de las eliminatorias en posición de clasificación directa, pero con un margen reducido frente a sus rivales. Una victoria contra Bolivia podría prácticamente sellar el cupo de la tricolor sin depender de otros resultados, un escenario que incrementa la tensión y la ilusión de los hinchas.

El entusiasmo también se refleja en los precios. Los tiquetes ida y vuelta en clase económica desde cualquier punto del país hacia Barranquilla promedian los $696.235, un valor 5 % menor al registrado en el encuentro de marzo frente a Paraguay, también disputado en “La Arenosa”.

“Cuando la fecha y el destino ya están definidos, como en este caso, una forma efectiva de ahorrar es aplicar el filtro de ‘más barato’ después de realizar la búsqueda en Kayak.com.co. Esto permite identificar de inmediato las opciones de vuelo con mejor precio disponibles en ese momento, optimizando costos y facilitando la planificación incluso en fechas de alta demanda”, explicó Alejandro Lombana, director comercial para Latinoamérica de Kayak.

A tres semanas del encuentro, los aficionados aún tienen oportunidad de organizar el viaje. Herramientas como Kayak permiten comparar precios y explorar alternativas de itinerarios que se ajusten al presupuesto, incluso en jornadas de alta demanda.

Más allá del fútbol, el repunte en la demanda de vuelos refleja cómo los grandes eventos deportivos impulsan el turismo interno. Con su clima cálido, ambiente festivo y la expectativa de un resultado histórico, Barranquilla se prepara para recibir a miles de hinchas que esperan vivir una experiencia única dentro y fuera de la cancha.

La cuenta regresiva ya comenzó: mientras la Selección se alista para dejarlo todo en el campo, los fanáticos afinan maletas y cánticos. El 4 de septiembre, en el Metropolitano, Colombia jugará mucho más que un partido.

