Vuelve la ruta Medellín–Curazao de Z Air: ¿cuándo inicia el vuelo directo?

La ruta Curazao–Medellín operará dos veces por semana, los lunes y viernes. Foto: Cortesía Oficina de Turismo de Curazao

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Z Air, en alianza con la Oficina de Turismo de Curazao, anunció el regreso de su vuelo directo entre Medellín y Curazao, que volverá a operar a partir del 24 de noviembre de 2025, justo a tiempo para la temporada de vacaciones. Los tiquetes ya están disponibles.

El restablecimiento de esta ruta busca fortalecer el turismo y la conectividad aérea entre Colombia y la isla caribeña, uno de los destinos más apetecidos por los viajeros nacionales.

“Desde la Oficina de Turismo de Curazao hemos visto cómo la isla sigue consolidándose como uno de los destinos favoritos para los viajeros colombianos. Hasta septiembre de 2025, más de 39.700 colombianos visitaron Curazao, lo que representa un crecimiento del 16 % frente al mismo periodo del año anterior. Medellín continúa siendo el segundo mercado emisor más importante del país, por lo que la reanudación de vuelos directos desde la ciudad es una gran noticia para el turismo y la conectividad entre ambos destinos”, señaló Elaine Francisca, representante de la Oficina de Turismo de Curazao.

👀🌎📄(Lea también: Curazao: el destino caribeño que conquista a los colombianos)

Z Air operará la ruta con su nuevo jet Embraer ERJ-140, una aeronave moderna que ofrece mayor comodidad, velocidad y eficiencia. Este modelo representa una evolución frente al SAAB 340B que la aerolínea utilizó cuando inauguró la ruta por primera vez el 2 de diciembre de 2021. Tras una pausa iniciada en abril de 2023, la conexión se reactiva ahora con un enfoque renovado en la innovación y el servicio al cliente.

“Este relanzamiento representa más que una nueva ruta; es un compromiso renovado para conectar nuestras islas con América del Sur”, afirmó René Winkel, CEO de Z Air. “Con el ERJ-140, nuestros pasajeros disfrutarán de una experiencia de viaje más rápida y cómoda, con horarios convenientes y amigables para el viajero. Llegar a Medellín a una hora razonable también ayuda a evitar las largas filas de inmigración que suelen presentarse en las llegadas de madrugada, haciendo que todo el viaje sea más fluido de principio a fin”.

La ruta Curazao–Medellín operará dos veces por semana, los lunes y viernes, con los siguientes horarios (hora local):

CUR → MDE: 09:30 a.m. – 10:00 a.m.

MDE → CUR: 11:00 a.m. – 1:30 p.m.

Con esta reapertura, Z Air refuerza su compromiso de impulsar la conectividad aérea del Caribe con Colombia y brindar a los viajeros nuevas oportunidades para disfrutar de las playas, la cultura y la hospitalidad de Curazao.

👀🌎📄 ¿Ya está enterado de las últimas noticias del turismo en Colombia y en el mundo? Lo invitamos a verlas en El Espectador.