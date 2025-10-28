WTTC evalúa mudar su sede fuera del Reino Unido por impacto del Brexit

Manfredi Lefebvre, presidente del Consejo de Administración del WTTC. Foto: Cortesía WTTC

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés), organismo que representa al sector privado global de esta industria, analiza trasladar su sede fuera del Reino Unido.

El Consejo de Administración del WTTC respaldó un plan estratégico que busca garantizar que la organización mantenga su liderazgo global en la promoción de un crecimiento sostenible a largo plazo dentro del sector de viajes y turismo.

De acuerdo con la información difundida, el organismo evalúa establecer su nueva sede en España, Italia o Suiza, países que ofrecen ventajas operativas y de integración al mercado europeo. La decisión final será tomada tras un proceso de evaluación interna y consulta con el personal actualmente ubicado en Londres.

El presidente del Consejo de Administración del WTTC, Manfredi Lefebvre, explicó que el Brexit ha sido un factor determinante en esta consideración. “El WTTC es una organización centrada en los miembros y por eso estamos explorando todas las opciones para nuestra estructura futura. El Brexit es uno de los principales factores en nuestra decisión de trasladar potencialmente nuestra sede más allá del Reino Unido”, afirmó.

Lefebvre destacó que una posible reubicación en territorio europeo permitiría reducir costos operativos, acceder al mercado único de la Unión Europea y contratar talento multilingüe con mayor flexibilidad.

Asimismo, aseguró que el nivel de servicios de investigación y apoyo que el WTTC ofrece a sus miembros, gobiernos y socios internacionales “seguirá siendo de clase mundial”, independientemente del país donde se establezca la nueva sede.

Según los reportes más recientes del Consejo, el sector de viajes y turismo aportará 11,7 billones de dólares al cierre de 2025, equivalente al 10,3% del PIB mundial, y generará 371 millones de empleos, es decir, el 11 % del empleo total global. Esto significa que uno de cada tres nuevos puestos de trabajo creados en el mundo proviene de esta industria.

Vale la pena mencionar que el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) representa al sector privado global de viajes y turismo, reuniendo a los líderes más influyentes de la industria para dar forma al futuro del sector. Desde hace más de tres décadas, el WTTC impulsa políticas orientadas al crecimiento sostenible, la creación de empleo y el fortalecimiento económico global.Además, colabora con gobiernos y organismos internacionales en temas como la facilitación de viajes, la sostenibilidad y la preparación ante crisis, consolidando su papel como referente mundial en la promoción del turismo responsable y resiliente.

👀🌎📄 ¿Ya está enterado de las últimas noticias del turismo en Colombia y en el mundo? Lo invitamos a verlas en El Espectador.