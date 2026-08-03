Wyndham Bogotá renueva sus espacios para impulsar el turismo de reuniones

Foto: Cortesía Wyndham Bogotá

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Bogotá continúa consolidándose como uno de los principales destinos para el turismo de negocios en América Latina, un segmento que ha impulsado nuevas inversiones en infraestructura hotelera. En ese contexto, el hotel Wyndham Bogotá presentó “Calm Páramo”, un concepto que acompaña la remodelación de sus principales espacios comunes y con el que busca reforzar su oferta para viajeros corporativos, organizadores de eventos y visitantes de la capital.

La renovación está inspirada en los páramos que rodean la ciudad y propone trasladar al interior del hotel la sensación de tranquilidad característica de estos ecosistemas. Para ello, incorpora materiales naturales, una paleta cromática basada en los azules de la neblina y los verdes y amarillos de los frailejones, así como nuevos ambientes diseñados para combinar bienestar, funcionalidad y confort.

El proyecto abarca el lobby, el bar, las nuevas Salas W para reuniones y coworking, el restaurante Itálica y el centro de convenciones, espacios que ahora comparten una propuesta arquitectónica enfocada en la iluminación natural, la amplitud y la conexión visual con los Cerros Orientales. Además de modernizar la experiencia de los huéspedes, la intervención busca responder a las nuevas dinámicas del trabajo híbrido y de los encuentros empresariales.

La apuesta se da en un momento de crecimiento para el turismo de reuniones en Bogotá. De acuerdo con cifras citadas por la compañía, la ciudad recibió más de dos millones de turistas internacionales en 2025 y fue sede de más de 1.200 eventos, entre congresos, convenciones, ferias empresariales y festivales. En ese mismo periodo ascendió al puesto 36 del ranking de la Asociación Internacional de Congresos y Convenciones (ICCA), ubicándose como la cuarta capital latinoamericana mejor posicionada para este tipo de encuentros.

Como parte de la remodelación, el centro de convenciones del hotel también fue actualizado. El espacio cuenta con 16 salones y capacidad para albergar hasta 600 personas, además de mejoras en iluminación, tecnología y distribución. Según Wyndham, la adecuación responde al crecimiento de los eventos de formato mediano, que representan el 53 % de las reuniones internacionales realizadas en la región.

“Con esta renovación queremos aportar a ese crecimiento, ofreciendo espacios donde el diseño, la tecnología y el bienestar potencien la experiencia de quienes eligen la ciudad para realizar sus eventos”, afirmó Guillermo Galvis, gerente general del Hotel Wyndham Bogotá.

Por su parte, Andrés Correa, vicepresidente de Desarrollo de Hoteles Diplomat y arquitecto interiorista del proyecto, explicó que la iniciativa buscó crear una experiencia inspirada en el entorno natural de Bogotá, integrando elementos propios del paisaje andino a la propuesta de hospitalidad del hotel.

Ubicado en Ciudad Salitre, cerca del Aeropuerto Internacional El Dorado, Corferias y Ágora Bogotá, Wyndham Bogotá cuenta con 261 habitaciones y un centro de convenciones que busca posicionarse como una alternativa para la realización de eventos corporativos y encuentros empresariales, en un mercado que continúa ganando relevancia para la economía turística de la capital.

Con esta renovación, la cadena hotelera busca fortalecer su presencia en un segmento que sigue creciendo en Bogotá y que ha convertido a la ciudad en uno de los principales destinos para la realización de congresos, convenciones y reuniones de negocios en la región.

👀🌎📄 ¿Ya está enterado de las últimas noticias del turismo en Colombia y en el mundo? Lo invitamos a verlas en El Espectador.