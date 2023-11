¿Las películas de Marvel están en decadencia?

Foto: Zona Z

Hace poco, salió un artículo en Variety titulado ‘Crisis en Marvel’ en el que se detalla por qué el estudio taquillero está pasando por un muy mal momento. O está en decadencia.

El texto profundiza en la problemática de Jonathan Majors con su juicio por violencia doméstica y cómo hasta se han planteado cambiar de rumbo para enfocarse en Dr. Doom. También en ‘The Marvels’, con su estreno a la vuelta de la esquina y por qué, dicen, que es una película con mínima expectativa. Finalmente, hablan de cómo Marvel está buscando desesperadamente volver a su era dorada, incluso si significaría traer de regreso al grupo original de Avengers, reviviendo de por medio a Iron Man y Black Widow. Un artículo muy tranquilo, como pueden ver. ¿Marvel Studios está en decadencia? ¿Es una pregunta muy perrateada? Sí, pero algún día tenía que escribir de esto.

Perratear: usar tanto algo (una palabra, una canción, ropa, etc.) que se quema.

Si me lo preguntan, yo no llamaría a esta etapa de Marvel Studios como de decadencia, sino que simplemente alcanzó un vuelo de crucero. Es natural que el estudio entre en una velocidad neutra, sin un crossover legendario cada semestre. Pues si saliera un Avengers: Infinity War o Endgame cada año, dejaría de sentirse tan espectacular. Es como una película, si quieres que cada escena sea épica, ¿cómo las diferencias de las escenas que no lo son? Al igual como se cuestiona en ‘Los Increíbles’ con que todo el mundo sea Súper ¿si todo el mundo es especial, significa que realmente nadie lo es?

El crossover no es espectacular por sí mismo. No se trata de juntar personajes de diferentes franquicias de forma gratuita. Y es el error que muchas producciones de televisión y cine tienen actualmente, asumen que un crossover se traduce en éxito inmediato.

Nada más veamos a ‘The Flash’, uno de los peores fracasos del 2023 y la evidencia clara de que DC necesita un reinicio. La película incluye participaciones de (spoiler alert): Flash, Batman de Ben Affleck, Batman de Michael Keaton, Wonder Woman, Supergirl y muchos más cameos. Incluso con estos fichajes de alto calibre, la película multiversal se derrumbó en taquilla y no convenció al público, ni a la crítica. Y esto se debió, entre otras cosas, porque todo se sentía gratuito, un crossover pegado con babas.

Hay que generar momentum, cocinar las cosas a fuego lento, no todo tiene que ser ‘climax’.

Marvel Studios tiene que reconstruirse nuevamente, pues faltan algunos de sus Avengers originales. Ya son más de cuatro años desde que partieron Tony Stark, Steve Rogers y Natasha Romanoff. A Hawkeye le dieron una serie navideña, con Hulk ni han podido recuperar sus derechos individuales de Universal y Thor tuvo una cuarta película que es una burla al acto de hacer cine.

Es momento de volver al 2008. De conocer desde cero a los nuevos protagonistas, así como cuando Robert Downey Jr. dio el primer paso como Iron Man. Es lógica la necesidad de renovar una plantilla, pasa en el fútbol y pasa en Marvel. Ante un vacío de poder, llegan nuevos talentos para llenar ese espacio.

El gran problema es que los productos introductorios de estos nuevos personajes no han logrado enamorar a la fanaticada de lleno, muchos por falta de calidad. Son muy pocos los que reconocen a ‘Eternals’, ‘Shang-Chi’, ‘Falcon and the Winter Soldier’ (introduciendo a Sam Wilson como el nuevo Capitán América), ‘Ms. Marvel’, ‘Moon Knight’, ‘She-Hulk’, etc. como sus personajes favoritos.

Sin embargo, hay producciones de nuevos personajes que logro rescatar. ‘Shang-Chi’ fue una película sólida que maravilló con su acción de artes marciales y el nuevo mundo místico que presentó. ‘Moon Knight’ tuvo una actuación estelar de Oscar Isaac, quien interpretó a varias versiones de un mismo personaje, pues el protagonista tiene personalidades múltiples. '

Y ni hablar del “nuevo Thanos”. El gran karma de Marvel Studios: Jonathan Majors. Kang, estaba destinado a ser el nuevo gran antagonista del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM). Sin embargo, hace unos meses fue acusado de violencia doméstica y el juicio sigue abierto, lo que hizo que su reputación se fuera al piso.

Un problema teniendo en cuenta que el estudio ya lo había presentado como el pilar que iba a luchar y derrotar a los Avengers. De hecho, le dieron su propia película y todo ‘Avengers: The Kang Dinasty’. Actualmente, es un personaje importante en la segunda temporada de ‘Loki’ y es un misterio si será interpretado por otro actor con un recast.

Las secuelas, otro problema

Por otro lado, hay que hablar de las secuelas. Dejando a un lado a ‘Guardianes de la Galaxia Vol. 3′ y ‘Black Panther: Wakanda Forever’, las continuaciones de personajes de alto calibre de Marvel han tenido una recepción mixta.

‘Doctor Strange y el Multiverso de la locura’ la llamaron anticlimática y decepcionante, a pesar de contar con un gran director como lo es Sam Raimi y tener como antagonista a Wanda, quién venía de protagonizar su propia serie ‘WandaVision’ (la mejor de Marvel, si me lo preguntan). Muchas de las quejas de los fans se deben al uso del Multiverso y como no cumplió con sus expectativas. En Rotten Tomatoes, popular página de críticas, la película cuenta con un 73%.

¿'Spider-Man: No Way Home’ es una buena película o solo tiene respaldo por el crossover soñado de Tobey Maguire y Andrew Garfield? Como dijo Willem Dafoe en ‘Spider-Man’ (2002) como Duende Verde: te lo dejo de tarea, héroe. En Rotten Tomatoes tiene un arrollador 93%.

Y ahora vamos con las peores.

‘Ant-Man and The Wasp: Quantumania’, por ejemplo, es una de las peores películas que he visto en el año. Genérica, aburrida, predecible, perezosa, plana, decepcionante, en general: ugh. En Rotten Tomatoes tiene un 46%. Este fue el producto que hizo que Marvel cambiara su rumbo. Porque, según reportes, Kevin Feige y la mesa ejecutiva de Marvel Studios esperaban que fuera un hit y quedaron sorprendidos por el rechazo que tuvo. Así, decidieron bajar la cantidad de productos y empezar a enfocarse en la calidad. Es por eso por lo que ya no vamos a tener tanto estreno de series como antes. Ya podemos ver evidencias de esta decisión. Pues, después de grabar 18 episodios de ‘Daredevil: Born Again’, serie continuación del personaje de Marvel que le pertenecía a Netflix, decidieron volver a comenzar y despedir a sus directores, guionistas y creativos. Bien Marvel, metiéndole ganas al asunto.

‘Thor: Love and Thunder’, ni le voy a dedicar palabras. TENIÁS A CHRISTIAN BALE, NATALIE PORTMAN Y A LOS GUARDIANES DE LA GALAXIA EN UNA MISMA PELÍCULA. Era más difícil ser una mala película, pero Taika Waititi lo logró. Hay un argumento que dice que la película fue hecha así para enamorar a nuevas audiencias, y a niños. Lo cual por supuesto que es necesario porque el estudio no va a vivir de treintones y boomers. Pero Dios mío, no se puede defender así las producciones. Es como cuando dicen que la animación es “para niños” y por eso tienen un pase libre para salir con cosas flojas. Ya lo dijo Guillermo del Toro y da para otra columna de opinión, la animación no es un género sino un medio para relatar historias.

No sé por qué presiento que ‘The Marvels’, próxima a estrenarse en noviembre, será otra decepción.

Todas estas salidas en falso han hecho que la opinión general diga un “Marvel ya no es como antes” y bien merecida está esa recepción. Hay que exigirles a los estudios. Tienen casi que un monopolio en el sector de entretenimiento, recursos los hay, solo tienen que meterle corazón. Así como lo hizo James Gunn con la mejor franquicia que tiene Marvel Studios en mi opinión: Los Guardianes de la Galaxia.

Además, han perdido de rumbo la cohesión de universo que tanto los caracterizaba. Con una narrativa transmedia que lograba que uno sintiera que los productos ocurrían dentro de una misma línea de espacio y tiempo. ¿Culpa de lo perrateado que está el concepto del Multiverso? Quizás. Pero, es innegable que han descuidado las referencias que hacían entre películas.

Las criticadas escenas post créditos, más allá de ser simples productos de marketing a futuro, generaban una sensación de unión entre productos. Lo hicieron medianamente bien con la de ‘Shang-Chi’, mostrando un liderazgo de Bruce Banner y Capitana Marvel. Pero ya no se siente que los héroes compartan el mismo mundo, ¿DONDE ESTÁN LAS MANOS GIGANTES QUE QUEDARON EN LA MITAD DEL MAR CON ‘ETERNALS’?. En la actualidad, lo único que une al universo de Marvel es ‘Loki’ con el cuento de la TVA y los diferentes hilos del Multiverso que tiene la Sagrada Línea de Tiempo.

A lo mejor Marvel cayó en eso de ‘el que mucho abarca, poco aprieta’.

Las secuelas, en su mayoría, han decepcionado. Las series no han logrado enamorar a la audiencia de lleno y generar conexión con los nuevos héroes. Han perdido la cohesión entre su Universo Cinematográfico por su Multiverso. Entonces, ¿Marvel está en decadencia? No lo creo. Suena contradictorio con todo el palo que le he dado, pero simplemente creo que el estudio se está encontrando de nuevo. Lograron un hito en el entretenimiento con la escena de los portales en Endgame y eso no se logra de un día para otro. Por algo se tardaron más de diez años en cocinarlo, los crossovers gratuitos ya no encantan.

Por eso pienso que están en una “velocidad de crucero”, porque Marvel Studios no va a aterrizar pronto. Están encontrando su camino. Confío plenamente en Kevin Feige y en las dos próximas películas de Avengers. Los conocedores de los cómics saben lo grueso, impactante e importante que es ‘Secret Wars’. Amanecerá y veremos.