Video: se coló y su tía hizo que diera un discurso de conciencia en Transmilenio

Durante la última semana se sancionaron a 1.489 personas por colarse en Transmilenio. Foto: TikTok

Por medio de TikTok, una usuaria de Transmilenio dio a conocer una curiosa situación en la que un joven, menor de edad, contó su historia de cómo, por colarse, tuvo que recibir una multa por parte de la Policía Nacional.

Al parecer, el momento que se dio de forma espontánea, fue debido a que la tía del joven le pidió que le dijera a los demás pasajeros que se encontraban en el articulado cuáles eran las consecuencias de colarse en el Sistema Integrado de Transporte de Bogotá.

De acuerdo con lo que se escucha en el video, el joven tuvo que acudir a su primo para poder recibir la multa por evadir el pago del pasaje, debido a que, como menor de edad, no podía recibir personalmente la penalización.

“Buenos días, mi nombre es Jorge Fernández, y lo que pasa es que mi primo me hizo el favor de recogerme en la estación de Paloquemao porque me colé y si no me iba a llevar el policía”, afirma el joven en el video.

¿De cuánto fue la multa que recibió por colarse?

Según lo que indica el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, la multa tipo dos, que sanciona por “evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del servicio esencial de transporte público de pasajeros, en cualquiera de sus modalidades”, es de 266.667 pesos.

“La recomendación para todos los usuarios de este sistema es que por favor no se cuelen y, si no, personalice la tarjeta que sale más barato”, fue el mensaje final del joven que tuvo que pasar por la pena de contar su historia en medio del bus.

Cifras de colados en Bogotá

Los datos de la última semana de las autoridades de transporte en la ciudad dicen que entre el 29 de agosto y el 3 de septiembre pasado fueron impuestas 1.489 multas por ingresar de manera irregular a los articulados y estaciones de Transmilenio.

De acuerdo con las mismas autoridades, “las acciones para garantizar la seguridad de todos los actores del Sistema permitieron la captura de 17 personas en flagrancia y una más que tenía orden judicial vigente”.

En el análisis del primer semestre del año, el concejal de Bogotá, Rolando González, denunció que el 29,66% no pagaron su pasaje en el sistema de transporte más usado en la ciudad, causando pérdidas semanales al sistema de transporte por más de $10 mil millones.

¿Podría haber nuevas medidas para los colados?

En marzo de este año, el gerente de la empresa Transmilenio, Álvaro Rengifo, afirmó que se encontraban revisando nuevas medidas para los usuarios que evadan el pago del pasaje o que ingresen de forma irregular al sistema.

“Estamos trabajando en el cambio de documentos que requerimos para que las personas que evadan el pago del pasaje pierdan los beneficios como, por ejemplo, el de descuento que les da el sistema por el Sisbén”, indicó Rengifo, quien además mencionó que estas medidas no serían únicamente para los colados sino también para las personas que revenden las tarjetas o pasajes, quienes incurren en un delito.

¿Cómo acceder a las sanciones pedagógicas?

A pesar de que la cifra que deberá pagar este usuario es alta, existe la posibilidad de cambiar su retribución por medio de una jornada pedagógica a la que debe asistir dentro de los siguientes cinco días hábiles a la expedición del comparendo, de acuerdo con lo que dice el Código Nacional de Convivencia.

Así también, puede informar su desacuerdo sobre la multa impuesta por medio de la Secretaría de Gobierno a los tres días hábiles a partir de la fecha de expedición del comparendo.