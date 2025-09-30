A sacar el paraguas este 30 de septiembre si vive en Bogotá y en estas ciudades

Este martes, 30 de septiembre, se esperan lluvias en buena parte de la ciudad. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Si está en Bogotá este 30 de septiembre es mejor que saque el paraguas. De acuerdo con el pronóstico del tiempo del Ideam, que acaba de ser publicado, desde la madrugada se han presentado lluvias en la ciudad.

Así mismo, se espera que haya lloviznas ocasionales a lo largo de la mañana, especialmente en las localidades de Ciudad Bolívar y Usme.

En la tarde, dice el Ideam, “la nubosidad aumentará progresivamente, con lluvias de ligera a moderada intensidad en sectores de Suba, Engativá, Fontibón, Kennedy, Ciudad Bolívar y Usme”. Además, en la noche el cielo estará entre parcial a mayormente nublado y también habrá lluvias ligeras.

Lluvias en el resto del país

De acuerdo con el pronóstico meteorológico, este martes varias regiones tendrán lluvias e, incluso, actividad eléctricas. Es el caso de buena parte de las regiones Pacífica, Caribe, Andina y algunos sectores de la región Orinoquia y Amazonia.

Los departamentos donde se espera que llueva más son Putumayo, Caquetá, Guaviare, Meta, Casanare, Arauca, Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Chocó, el océano Pacífico colombiano, Antioquia, Caldas, Quindío, Risaralda, Tolima, Huila, Santander, Norte de Santander, Atlántico, Magdalena, Sucre, Sucre, el sur de Córdoba, Cesar y La Guajira.

En Vaupés, Vichada, Cundinamarca y Boyacá habrá lluvias, pero de menor intensidad, mientras que en San Andrés y Providencia se espera tiempo seco.

El tiempo en las principales ciudades colombianas

• Barranquilla: en la capital del Atlántico el cielo estará parcialmente nublado y habrá, probablemente, lluvias dispersas de variada intensidad. La temperatura máxima será de 29 °C.

• Cartagena: según el Ideam, el cielo estará parcialmente nublado y habrá lluvias dispersas de variada intensidad. La temperatura máxima será de 29 °C.

• Medellín: en la capital antioqueña el cielo estará “mayormente nublado con probables lluvias” en la tarde y en la noche. La temperatura máxima será de 23 °C.

• Tunja: se espera que haya un cielo parcialmente nublado, con posibles lluvias dispersas ligeras en la tarde y en la noche. La temperatura máxima será de 16 °C.

• Bucaramanga: en la capital santandereana se espera un cielo parcialmente nublado, con lluvias intermitentes todo el día. La temperatura máxima será de 26 °C.

• Cali: el cielo estará parcialmente nublado, con precipitaciones intermitentes. La temperatura máxima será de 25 °C.

