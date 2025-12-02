Aliste la sombrilla: este es el pronóstico del tiempo para el 2 de diciembre, según el IDEAM

469 municipios se encuentran en algún nivel de alerta por deslizamiento. De estos, 114 están en alerta roja. Foto: El Espectador - Nelson Sierra Gutiérrez

De acuerdo con el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), para este martes 2 de diciembre, se espera predominio de cielo mayormente nublado en gran parte del territorio colombiano, con lluvias de variada intensidad, sobre todo en horas de la tarde y la noche.

Las principales lluvias se registrarán en las regiones Andina, sur del Caribe y el Pacífico, y en los departamentos de Magdalena, Sucre, Atlántico, Cesar, Antioquia, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Eje Cafetero, Santander, Norte de Santander, Tolima, Cundinamarca, Boyacá, zonas del piedemonte llanero y amazónico, Arauca, Meta, Casanare, Guaviare, Vaupés, Vichada, Amazonas y occidente de Putumayo.

Mientras el país se acerca al final de la segunda temporada de lluvias, esperado para mediados de diciembre, según la entidad, 469 municipios se encuentran en algún nivel de alerta por deslizamiento. De estos, 114 están en alerta roja, siendo Cauca (21), Nariño (19) y Antioquia (18), los departamentos con más municipios en este nivel.

Pronóstico del tiempo Bogotá

En las primeras horas del día en la capital se prevén condiciones secas con nubosidad variable e intervalos cortos de sol. Hacia la tarde, el Instituto espera un incremento de la nubosidad con lluvias en el norte y oriente, puntualmente en las localidades de Usaquén, Suba, Chapinero, Santa Fe, La Candelaria, San Cristóbal, Ciudad Bolívar y Usme.

Ya en la noche, el IDEAM pronostica condiciones de cielo nublado con lluvias de carácter ligero en el sur de la ciudad, en los sectores de Kennedy, Bosa y Ciudad Bolívar. En las demás zonas de la capital se podrán presentar lloviznas intermitentes, mientras desciende la nubosidad.

Pronóstico del tiempo en Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga y Tunja

En dos de las principales ciudades del Caribe colombiano (Cartagena y Barranquilla), se prevé cielo parcialmente nublado con posibles lloviznas o lluvias durante gran parte de la jornada.

Un pronóstico similar se tiene para Medellín y Cali: en ambas ciudades se esperan condiciones mayormente nubladas con lloviznas o lluvias ligeras a lo largo del día, pero sobre todo en la mañana y la tarde.

Finalmente, en Tunja y Bucaramanga, el IDEAM pronostica cielo mayormente nublado con lluvias durante la jornada, concentradas en las horas de la tarde y la noche.

