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El nuevo foco de preocupación climática que los científicos encontraron en la Amazonía

Un estudio que analizó 43 años de cambios climáticos en la Amazonía encontró que los episodios extremos de calor y estrés hídrico están aumentando mucho más rápido que las temperaturas promedio. El centro-norte de la región aparece como un nuevo foco de preocupación, con incrementos especialmente acelerados en las temperaturas extremas durante las épocas más secas.

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Redacción Ambiente
10 de septiembre de 2026 – 05:32 p. m.
La región también ha sufrido extensos incendios forestales , calor extremo y sequía, lo que ha contribuido a megaincendios.
La región también ha sufrido extensos incendios forestales , calor extremo y sequía, lo que ha contribuido a megaincendios.
Foto: Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible

Cuando el país comienza apenas a sentir los efectos del fenómeno de El Niño, con racionamientos de agua que ya viven grandes ciudades como Medellín, un estudio publicado este jueves en la prestigiosa revista Nature augura que el futuro para la Amazonía no pinta nada bien.

Más información: Aumenta la probabilidad de que El Niño sea el más intenso de los últimos 76 años

Los investigadores, adscritos a distintas instituciones de Brasil, del Reino Unido y de otros países, analizaron cómo han cambiado las condiciones climáticas de la Amazonía durante 43 años, entre 1981 y 2023. Para hacerlo, dividieron la región en cerca de 58.000 cuadrículas…

Por Redacción Ambiente

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