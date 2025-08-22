Congresistas de siete países pidieron una Amazonia sin combustibles fósiles

En el Salón Elíptico del Senado de la República de Colombia se adelantó la ‘Tercera Audiencia Pública de la Investigación parlamentaria global por una Amazonía libre de combustibles fósiles’. Foto: Ministerio de Ambiente

Este jueves 21 de agosto, congresistas de cinco países amazónicos y de Canadá, se dieron cita en el Salón Elíptico del Senado de la República de Colombia para adelantar la ‘Tercera Audiencia Pública de la Investigación parlamentaria global por una Amazonía libre de combustibles fósiles’.

El encuentro, que fue convocado por la organización ‘Parlamentarios por un futuro libre de combustibles fósiles’, contó con la participación de congresistas de Colombia, Brasil, Perú, Ecuador, Bolivia, Venezuela y Canadá y se desarrolló en el marco de la Cumbre Amazónica que tiene lugar en Bogotá y que termina justamente este viernes.

De acuerdo con Juan Carlos Losada, Representante a la Cámara (Partido Liberal) e integrante del Comité Parlamentario Global por una Amazonia libre de combustibles fósiles, esta fue “una oportunidad única para fortalecer la cooperación entre parlamentarios y sociedad civil, visibilizar la crisis que enfrenta la Amazonía y consolidar una hoja de ruta para avanzar en políticas que declaren a la región libre de expansión fósil”.

Sin embargo, como hemos contado en otros artículos, la explotación de combustibles fósiles en la Amazonia es quizás uno de los temas que más discordia genera en la Cumbre Amazónica y sobre el cual seguramente no habrá un acuerdo entre los mandatarios que este viernes se encontrarán en la V Reunión de Presidentes de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA).

Mientras que el presidente Gustavo Petro ha insistido en una transición energética para alejarse de estos combustibles fósiles, Brasil ha mostrado cada vez más interés en convertirse en uno de los principales productores de petróleo, subastando numerosos lotes para su exploración. De hecho, hace unos meses, en entrevista con emisoras brasileñas, Lula da Silva se mostró a favor de adelantar esta actividad en la Cuenca de Foz do Amazonas, asegurando que se podría hacer de modo responsable con el medio ambiente.

Pese a estas declaraciones, Célia Xakriabá, diputada brasileña, aseguró durante la Tercera Audiencia Pública que “los pueblos indígenas son soluciones climáticas. Es justo reconocer sus territorios de esta manera. Cuando se cometen crímenes ambientales, no se causan solo daños culturales o sociales: los daños son espirituales. Estamos aquí por una Amazonía libre de combustibles fósiles”.

La audiencia de los congresistas se dio tres días después de que más de 50 organizaciones indígenas y de la sociedad civil publicarán una carta en la que le pidieron a los mandatarios amazónicos declarar a la Amazonia como la primera zona de exclusión mundial para la exploración y producción de combustibles fósiles.

