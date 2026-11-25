“Colombia enfrenta la expansión de grupos armados ilegales en sus ecosistemas estratégicos y el fortalecimiento de economías ilícitas ligadas a la…

En Guaviare se llevó a cabo la primera sesión del Consejo Nacional de Lucha Contra la Deforestación y Otros Crímenes Ambientales (Conaldef) del gobierno de Abelardo de la Espriella. Tras el encuentro, que estuvo presidido por el ministro de Ambiente, Fabio Arjona, la cartera anunció algunas de las acciones que se implementarán para hacer frente a la pérdida de cobertura vegetal en el país.

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“Colombia enfrenta la expansión de grupos armados ilegales en sus ecosistemas estratégicos y el fortalecimiento de economías ilícitas ligadas a la deforestación, los cultivos ilícitos y la minería ilegal; estas circunstancias afectan nuestra soberanía y no vamos a permitirlo más”, señaló Arjona.

En ese sentido, una de las medidas a las que se refirió el ministro será cerrar e inhabilitar vías ilegales que propician la destrucción del bosque. También dijo que se identificarán Zonas de Alta Vigilancia ganadera para que, de la mano de instituciones como el ICA y el Ideam, se refuerce el control al origen y la movilización de los bovinos para frenar la expansión de potreros en áreas de bosque. Al respecto, cabe recordar, el expresidente Gustavo Petro sancionó hace unos meses la Ley 2585 de 2026, cuyo objetivo, en palabras sencillas, es seguirle el rastro a la ganadería para que sea sostenible y libre de deforestación.

Por otro lado, frente a la minería ilegal, uno de los anuncios del Minambiente fue que impulsará un proyecto para modificar el Decreto 1035 de 2024, que amplió las facultades de la Fuerza Pública para destruir, inhabilitar o neutralizar maquinaria pesada utilizada en actividades de minería ilegal. Ahora, la apuesta del Gobierno De la Espriella sería extender estas herramientas a otros bienes e instalaciones vinculados con la construcción, el ensamblaje y la reparación de dichos equipos.

Su intención es “impedir que la minería ilegal recupere su capacidad después de cada operativo”, además de que la propuesta, según la entidad, “contempla respaldo técnico, debido proceso y protección de terceros de buena fe”. El ministerio aseguró que también se fortalecerán las investigaciones contra quienes ordenan y financian este tipo de crímenes ambientales, con el fin de rastrear el dinero detrás de las economías ilegales.

Durante la sesión del Conaldef, Arjona, en suma, presentó los resultados de recientes estrategias en contra de actividades extractivas ilícitas. Por un lado, afirmó que a través de la operación Amazonas Libre III, en el río Puré se encontraron 15 unidades de minería ilegal y se destruyeron 29 dragas, así como motores y otros equipos, con una afectación logística estimada en COP 62.096 millones. También se incautaron 700 gramos de mercurio y dos armas de fuego.

Por otro lado, con la operación Porce III, Amalfi, Anorí y Guadalupe (Antioquia) se inhabilitaron 30 bocaminas y se intervinieron equipos y otros elementos por un valor estimado de COP 260 millones.

*Este artículo es publicado gracias a una alianza entre El Espectador e InfoAmazonia, con el apoyo de Amazon Conservation Team.

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