Este evento, como reporta el Ministerio de Pueblos Indígenas de ese país, se registró el pasado 16 de noviembre en una aldea cercana. "20 indígenas awás aparecieron ante un puesto de la FUNAI (Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas) en la Tierra Indígena Arariboia, en el estado…

El gobierno de Brasil ha implementado una serie de medidas de protección para salvaguardar a un grupo de nativos de la etnia awá-guajá, luego de que, después de más de 30 años de aislamiento, se diera un encuentro poco común con integrantes de una tribu vecina.

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Este evento, como reporta el Ministerio de Pueblos Indígenas de ese país, se registró el pasado 16 de noviembre en una aldea cercana. "20 indígenas awás aparecieron ante un puesto de la FUNAI (Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas) en la Tierra Indígena Arariboia, en el estado brasileño de Maranhão, y entraron en contacto con indígenas guajajaras (tenetehar) de la aldea Tawari", se lee en el comunicado difundido por la organización Survival International.

Esta organización publicó, junto con el comunicado, una serie de imágenes que fueron grabadas durante el encuentro por integrantes del pueblo Tenetehara-Guajajara de la aldea Tawari, en Arariboia. Allí se observan a adultos y a niñas y niños awá, algunos de ellos portando arcos y flechas.

Desde el domingo se había observado a algunos integrantes de la etnia awá avistando por la zona, como informó la Coordinación de las Organizaciones y Articulaciones de los Pueblos Indígenas de Maranhão (Coapima). También señaló que algunos de los testimonios que pudieron recopilar de la comunidad indígena durante el encuentro apuntaban a la preocupación "por la acentuada delgadez de los indígenas awá-guajá, especialmente algunos ancianos, niños y niñas".

Pero, ¿por qué ha generado preocupación el avistamiento de los awá-guajá, quienes han pasado décadas cazando, pescando y recolectando alimentos? En entrevista con la agencia AP, Sarah Shenker, directora de Survival Brasil, explicó que el territorio de Arariboia ha sufrido décadas de presión por la invasión de madereros ilegales, cazadores y ganaderos.

A ancestralidade presente! Não há palavras que expressem a riqueza desse momento: 15 indígenas da etnia Awá-Guajá (povo isolado) foram avistados dentro da Terra Indígena Arariboia, no Maranhão. São muitas as ameaças contra eles. A @funaioficial oficial tenta protegê-los. Força! pic.twitter.com/9W0BtceGZA — André Trigueiro (@andretrig) November 17, 2026

"Este episodio es un momento de crisis, una verdadera llamada de atención", dijo y envió un llamado a las autoridades brasileñas para que tomen medidas claras contra las invasiones ilegales en el territorio awá. El Ministerio de los Pueblos Indígenas de Brasil, por su parte, detalló que hasta el momento la información con la que cuentan aún es preliminar y aclaró que están evaluando la situación.

También indicó que el grupo awá hace parte de la base de datos oficial de pueblos indígenas aislados y, por tal razón, le realizan un seguimiento por parte de un equipo de protección especializado de la FUNAI. De hecho, ya varios trabajadores de FUNAI e incluso agentes de salud indígena están en la zona para revisar la situación de la comunidad. Además, las autoridades han activado un mecanismo de coordinación de emergencia para evaluar posibles situaciones de contacto y riesgos para la salud, según informó AP.

Los riesgos a la salud, especialmente, son una de las principales preocupaciones que tienen las autoridades, pues este tipo de comunidades son más vulnerables a las enfermedades infecciosas por no estar expuestas a patógenos comunes en la población general.

"Más allá de los aspectos territoriales y culturales, existe una preocupación fundamental en materia de salud. Los pueblos indígenas aislados pueden presentar una elevada vulnerabilidad epidemiológica debido a su limitada exposición histórica a determinados agentes infecciosos", señaló el gobierno en un comunicado.

El gobierno también apuntó a que toda la actuación institucional debe priorizar la protección de la vida, la prevención de las enfermedades y la integridad territorial. "Asimismo, debe primar el respeto a la autodeterminación de los pueblos indígenas", agregó.

Las autoridades brasileñas además destacaron que su política no fomenta el contacto con estas tribus, sino que está orientada a proteger el derecho de estas comunidades a permanecer aisladas. Survival International, por su parte, señaló que en sus cálculos estiman que cerca de 100 awá permanecen sin contacto con el exterior, pero advirtió que esta cifra no necesariamente muestra el estado actual de la población.

*Este artículo es publicado gracias a una alianza entre El Espectador e InfoAmazonia, con el apoyo de Amazon Conservation Team.

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