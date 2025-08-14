UNGRD retira 40.000 toneladas de basura que quedó tras reconstrucción de Providencia

Según la entidad, el primer viaje de esta operación culminó con éxito. Foto: UNGRD

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) anunció, a través de un comunicado, que puso en marcha una operación para retirar 40.000 toneladas de residuos que permanecen en Providencia tras el proceso de reconstrucción, luego del paso del Huracán Iota en 2020.

Según la entidad, el primer viaje de esta operación culminó con éxito. Después de cinco días de navegación por altamar, cerca de 5.000 metros cúbicos de desechos compactados llegaron a su destino, donde serán dispuestos de forma final, separados y aprovechados.

El operativo se prolongará hasta comienzos de 2026 y cuenta con la participación de la UNGRD y el Consorcio Providencia Limpia 2024, encargado de intervenir los cuatro puntos críticos de la isla.

Hasta el momento, cinco camiones han realizado hasta 30 recorridos diarios para trasladar el material hasta el muelle, desde donde se deposita en una barcaza. Posteriormente, los residuos son recibidos en un muelle internacional certificado, clasificados en una planta especializada y separados para su aprovechamiento.

Este plan cuenta con una inversión de $40.000 millones, que cubre el transporte, la disposición final de los residuos, la recuperación de suelos y un acompañamiento social permanente durante toda la operación.

