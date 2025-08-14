Prepárese: estas son las zonas del país donde lloverá el jueves 14 de agosto

Este es el pronóstico del IDEAM para este jueves 14 de agosto. Foto: Getty Images - Isabel Pavia

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) dio a conocer su más reciente boletín meteorológico, en el que informó que, durante la madrugada de este jueves 14 de agosto, gran parte del territorio colombiano registró un cielo entre ligeramente y parcialmente nublado, con tiempo seco.

Sin embargo, en varias zonas se presentó un aumento de la nubosidad acompañado de lluvias moderadas a fuertes, en algunos casos con tormentas eléctricas. Esto se observó principalmente en sectores de Antioquia, Santander, Caldas, Boyacá, Cundinamarca, Guainía, Vaupés, Amazonas, Bolívar, Tolima y Vichada.

En amplios sectores del mar Caribe, incluyendo el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el tiempo se mantuvo seco, con un cielo de ligera a parcial nubosidad.

No obstante, en departamentos como Risaralda, Norte de Santander, Nariño, Meta, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Guaviare, Caquetá, Putumayo y en el océano Pacífico se registraron lloviznas y lluvias aisladas, ocasionales y de baja intensidad.

📍 Pronóstico del clima 14 de agosto

Para este jueves se prevé cielo mayormente nublado, con lluvias moderadas a fuertes en áreas de la plataforma marítima y continental del Pacífico, así como en sectores de las regiones Caribe y en el norte y centro de la región Andina.

En la Orinoquía y la Amazonía se espera nubosidad variable, con algunas lluvias localizadas. En la Amazonía, las precipitaciones podrían ser más intensas en puntos específicos.

Se anticipan lluvias significativas en la zona central y occidental en el mar Caribe colombiano, especialmente cerca del golfo de Urabá y en las costas de Córdoba, Sucre y Bolívar. En contraste, en gran parte del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina predominará el tiempo seco, aunque no se descartan lluvias puntuales en sus aguas circundantes, sobre todo en las zonas norte y sur.

Las lluvias más intensas se esperan en sectores de Bolívar, Sucre, Cesar, Antioquia, Santander, Norte de Santander, Caldas, Risaralda, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Córdoba, Magdalena, Boyacá, Cundinamarca, Caquetá, Putumayo y Guainía.

📍 Pronóstico del clima en Bogotá

En la madrugada, la capital registró un cielo entre parcial y mayormente nublado, con tiempo seco. En algunas zonas del sur cayeron lluvias aisladas y ocasionales. La temperatura mínima fue de 10 °C.

Durante la mañana, se prevé un cielo entre parcial y mayormente nublado, con persistencia de tiempo seco, aunque no se descartan lloviznas o lluvias esporádicas en sectores del oriente y sur.

En horas de la tarde, se espera un incremento de la nubosidad, con posibles lloviznas o lluvias aisladas en el norte y occidente de la ciudad, y algunas lloviznas dispersas en el centro. La temperatura máxima podría llegar a 18 °C. Para la noche, el cielo presentará nubosidad variable y tiempo mayormente seco, aunque se mantienen posibles lluvias ocasionales en el occidente y norte de la capital.

📍 Pronóstico del clima en otras ciudades

🌦 Barranquilla: Nubosidad variada y lluvias intermitentes, más probables en la tarde; no se descartan en la noche. (T. máx.: 33 °C).

🌦 Cartagena: Cielo entre parcial y mayormente nublado con lluvias de variada intensidad, principalmente en la tarde y aisladas en la noche. (T. máx.: 32 °C).

🌦 Medellín: Cielo mayormente nublado con lluvias intermitentes en la mañana, tarde y noche. (T. máx.: 28 °C).

🌦 Tunja: Predominio de tiempo seco con nubosidad variada; posibles lloviznas o lluvias ocasionales en la tarde. (T. máx.: 17 °C).

🌦 Bucaramanga: Cielo entre parcial y mayormente nublado; posibles lloviznas o lluvias al final de la tarde, más intensas en la noche. (T. máx.: 28 °C).

🌦 Cali: Mañana seca con aumento de nubosidad; lluvias al final de la tarde y en la noche. (T. máx.: 30 °C).

📍 Otras alertas emitidas por el IDEAM

🔥Alertas por incendios: En total, 15 municipios se encuentran en algún nivel de alerta en las regiones Caribe y Andina, de los cuales, cinco municipios se encuentra en alerta naranja, en los departamentos de La Guajira y Huila.

💧Alertas por deslizamientos: En total, 345 municipios se encuentran en algún nivel de alerta en las regiones Caribe, Pacífica, Andina, Orinoquía y Amazonia, de los cuales, 65 municipios se encuentran alerta roja, destacándose los departamentos Chocó con 17, Antioquia con 17, y Meta con 8 municipios.

☔ Alertas hidrológicas: Alertas vigentes por inundaciones y/o crecientes súbitas en las áreas hidrográficas: Magdalena Cauca: cuatro (4) rojas, una (1) roja puntual, veintinueve (29) naranjas y veintiún (21) amarillas; Orinoco: diez (10) rojas, una (1) roja puntual, veintinueve (29) naranjas y quince (15) amarillas; Caribe: una (1) roja, veintinueve (29) naranjas y tres (3) amarillas; Pacífico: cinco (5) rojas, diecisiete (17) naranjas y tres (3) amarillas; Amazonas: cuatro (4) naranjas y cinco (11) amarillas.

🌊 Alertas meteomarinas: • Mar Caribe: Alerta amarilla por oleaje y viento en todas las zonas del mar Caribe colombiano.

• Pacífico colombiano: Alerta naranja por pleamar hasta el 15 de agosto. Alerta amarilla por lluvias en el norte y centro de la cuenca, y por oleaje y viento en el sur.

