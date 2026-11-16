"Entre el 13 y el 16 de noviembre, en zona rural de Tarapacá, sobre el río Puré, la Policía Nacional, a través de la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental, en articulación con la Fuerza Aérea Colombiana y la…

La Policía Nacional informó los resultados de una operación denominada Amazonas Libre III Ticuna, para enfrentar la minería ilegal en la Amazonía colombiana. De acuerdo con la entidad, durante tres días se logró la intervención de 15 minas, en las que se destruyeron 29 dragones brasileños y 180 equipos de extracción de oro.

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"Entre el 13 y el 16 de noviembre, en zona rural de Tarapacá, sobre el río Puré, la Policía Nacional, a través de la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental, en articulación con la Fuerza Aérea Colombiana y la Fiscalía General de la Nación, desarrolló la operación Amazonas Libre III Ticuna, la ofensiva más contundente de los últimos años contra la explotación ilícita de yacimientos mineros en la Amazonía colombiana", informaron las entidades en un comunicado.

Las autoridades también informaron acerca de la destrucción de 40 motores industriales, 68 motores de gasolina y 61 motobombas, así como 26 equipos de soldadura que eran utilizados en la extracción ilícita de minerales. También se incautaron 700 gramos de mercurio y dos armas de fuego.

"De acuerdo con las capacidades identificadas, esta infraestructura tenía el potencial de extraer mensualmente 108 kilogramos de oro, cuyo valor en los mercados ilegales supera los COP 45.600 millones. De igual manera, se afectó una cadena logística valorada en más de COP 62.000 millones y las finanzas de las estructuras criminales de las [disidencias de las] FARC, Bloque Amazonas, frentes Jonier Arenas y Carolina Ramírez, que obtenían recursos mediante el cobro del 15 % de la producción minera", aseguraron las autoridades.

Esta operación, además, tenía el potencial de afectar los ecosistemas de la Amazonia. Las entidades explicaron que los dragones brasileños utilizan sistemas de succión que remueven el lecho de los ríos, una actividad que altera el cauce de estas fuentes de agua, aumenta la sedimentación y puede destruir el hábitat de diferentes especies.

"A este impacto se suma la utilización de mercurio, sustancia altamente contaminante que afecta las fuentes hídricas, se acumula en los peces y puede ingresar a la cadena alimentaria, poniendo en riesgo la fauna silvestre y las comunidades que dependen de estos ecosistemas", se lee en el comunicado.

El río Puré hace parte de los afluentes que atraviesan el Parque Nacional Natural Río Puré, una de las áreas protegidas que hay en la Amazonía. Como contamos en un artículo publicado en julio, la minería ilegal es una problemática que se ha extendido por varias zonas del río Puré, cerca de la frontera con Brasil. Además de las intervenciones de la Policía, se requiere de una presencia sostenida del Estado, pues la extracción ilegal vuelve a aparecer pocas semanas después de los operativos.

"La ubicación estratégica de esta región, en zona de frontera con Brasil y Perú, así como sus condiciones de difícil acceso, es aprovechada por estructuras criminales para expandir sus economías ilegales, facilitar el contrabando de oro y evadir los controles de las autoridades", advierten las entidades.

Tras los resultados de los primeros días de la operación, la Dirección de Carabineros aseguró que estas actividades se mantendrán, con el fin de cerrar el paso de estructuras criminales que afectan ecosistemas estratégicos.

*Este artículo es publicado gracias a una alianza entre El Espectador e InfoAmazonia, con el apoyo de Amazon Conservation Team.

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