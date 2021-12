Así es como las petroleras logran meter publicidad falsa en reconocidos podcasts

La publicidad de las compañías habría logrado esquivar los filtros que tienen los medios para evitar noticias falsas o engañosas.

Recientemente, a los consumidores de podcast de Estados Unidos, sobre todo de programas reconocidos, como The Daily de New York Times o de la Radio Pública Nacional de ese país (NPR), se les empezaron a cruzar algunos anuncios de petroleras contándoles cómo han avanzado en su lucha para mitigar el cambio climático. Uno de los casos que las personas le reportaron al periódico inglés The Guardian fue el de la compañía Exxon, quien se cruzaba en las transmisiones que hacía New York Times, precisamente, sobre la COP26 del cambio climático, para decirle a los oyentes que estaban invirtiendo en grandes tecnologías que podrían ayudar a capturar hasta el 90% del carbono que emiten estas industrias. (Le puede interesar: La preocupación que despertó la idea de modificar las reservas forestales)

Otro caso, también señala el periódico, es el del Instituto Americano de Petróleo, que aprovecha esos pequeños espacios para explicar cómo hay compañías que producen más gas y petróleo a la vez que reducen emisiones.