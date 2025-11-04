Así estará el clima en Colombia en los próximos días, según el pronóstico del Ideam

En Bogotá se esperan lluvias, especialmente el miércoles y el jueves. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) dio a conocer el pronóstico del clima para lo que queda de la primera semana de noviembre. A grandes rasgos, durante el transcurso de la semana, se espera cielo mayormente nublado en gran parte del país. El día con mayor probabilidad de lluvias será el miércoles.

Para lo que resta de este martes, 4 de noviembre, el Ideam pronostica posibles tormentas eléctricas, que favorecerán la ocurrencia de lluvias en sectores de los departamentos como Cesar, Magdalena, sur de Antioquia, Santanderes, Eje Cafetero, occidente de Boyacá, occidente de Cundinamarca, Cauca, Nariño, Casanare, y parte de la Amazonía. Adicionalmente, se prevén lloviznas dispersas y de baja intensidad en sectores de La Guajira, Sucre, Atlántico, Vichada, Meta y algunos puntos de Casanare.

El miércoles, 5 de noviembre la probabilidad de lluvias fuertes es alta, en algunos casos se espera que esté acompañada de actividad eléctrica. Según el Ideam, esto se presentará en sectores de las regiones Caribe, incluyendo el sur de La Guajira, Cesar, Sucre y Córdoba; en la Andina, especialmente en Antioquia, Santander, Huila, Cundinamarca, Tolima, Caldas, Risaralda y Quindío; en la Pacífica, sobre Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño; en la Orinoquia, en Casanare, Meta y Vichada; y en la Amazonía.

También se prevén lloviznas en Arauca, Magdalena, Atlántico, Bolívar y Boyacá. En el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se pronostican lluvias a lo largo del día, acompañadas ocasionalmente de descargas eléctricas.

Para el jueves, 6 de noviembre, es posible que se mantengan las lluvias con disminución en algunos departamentos, y el viernes “se proyecta una disminución general de las lluvias hacia el oriente y sur del país”. Las precipitaciones más intensas para el final de la semana laboral se esperan en departamentos como Cesar, Bolívar, Atlántico, Sucre, Antioquia, Santander, Norte de Santander, Boyacá y Cundinamarca, Huila, Chocó y Nariño.

En el caso específico de Bogotá, el Ideam pronostica condiciones de cielo entre parcial y mayormente nublado, con lluvias dispersas en algunos sectores. Las precipitaciones más relevantes se prevén para el miércoles y parte del jueves. Mientras que, la temperatura mínima rondará los 11 °C y la máxima estará entre 19 °C y 20 °C a lo largo de la semana.

