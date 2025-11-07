Logo El Espectador
Aterciopelados y Wendy Sulca se unen para cantarle al cambio climático en la COP30

Aterciopelados y Wendy Sulca publicaron El Futuro es Ya, la canción oficial de la COP30. Según los autores, celebran la “floresta” (bosque/selva) y hacen un llamado para enfrentar la crisis climática desde nuestras actividades cotidianas. La COP30 se realizará desde el 10 hasta el 21 de noviembre en Belém do Pará, Brasil.

Redacción Ambiente
07 de noviembre de 2025 - 02:20 p. m.
Aterciopelados y Wendy Sulca lanzan “El Futuro es Ya”, la canción oficial de la COP30.
Foto: Cortesía
Aterciopelados y Wendy Sulca publicaron El Futuro es Ya, la canción oficial de la COP30, la cumbre de Naciones Unidas sobre cambio climático que reunirá a cerca de 200 países en Belém do Pará, Brasil, hasta el viernes 21 de noviembre.

(Lea: COP30: lo que debe saber para entender la cumbre más importante de cambio climático)

La canción, escrita y producida por Héctor Buitrago, es una cumbia amazónica que, según los autores, busca “celebrar la “floresta” (bosque/selva), una palabra que conecta el español y el portugués brasileño, evocando la exuberante naturaleza sudamericana".

Los artistas explican que la canción también es un llamado a enfrentar la crisis climática desde nuestras actividades cotidianas, y que su inspiración fue la campaña El tiempo se acaba, el futuro es ya, impulsada por activistas y organizaciones sociales bajo el liderazgo de Latindadd.

En cuanto a la carátula, cuentan que fue elaborada por la artista colombiana Mariana Cuartas Camacho y que en ella resalta la fauna y flora sudamericana. “Estas resbalan dentro de un reloj de arena, mientras las miradas del jaguar y el gallito de las rocas encarnan el reclamo urgente de una generación que exige cambios”, describen los artistas y agregan que, en el fondo, se observa una fotografía de la selva peruana tomada por Emmanuel Dyan.

(Puede leer: Este año podría estar en el top tres de los más cálidos registrados en la historia)

Todo lo que debe saber de la COP30

Como lo explicamos en estas páginas, durante estas semanas en la COP los países deberán negociar de forma colectiva cómo enfrentar la crisis climática, establecer metas comunes y acordar los mecanismos para ponerlas en práctica.

Allí se tratarán temas que son cotidianos, como “el precio de los alimentos, la energía que consumimos o la salud de las personas y los ecosistemas que sostienen la economía y la vida”, cuenta María Inés Rivadeneira, líder de Políticas del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF América Latina y el Caribe).

(Le puede interesar: Construir un estadio sobre el río Magdalena: una idea “fuera de lugar”)

La COP, abreviatura de “Conferencia de las Partes”, hace referencia al órgano supremo de toma de decisiones de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático(CMNUCC). Este dato es clave, pues existen otras COP, como la de biodiversidad y la de desertificación.

Los países que son Partes en la Convención están representados en este espacio crucial en la lucha contra el cambio climático, por su carácter global y su capacidad de definir compromisos concretos. La de este año es la trigésima reunión anual de los países firmantes (de ahí el número 30).

🌳 📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre el ambiente? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🐝🦜

Por Redacción Ambiente

