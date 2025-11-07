Aterciopelados y Wendy Sulca se unen para cantarle al cambio climático en la COP30

Aterciopelados y Wendy Sulca lanzan “El Futuro es Ya”, la canción oficial de la COP30. Foto: Cortesía

Aterciopelados y Wendy Sulca publicaron El Futuro es Ya, la canción oficial de la COP30, la cumbre de Naciones Unidas sobre cambio climático que reunirá a cerca de 200 países en Belém do Pará, Brasil, hasta el viernes 21 de noviembre.

La canción, escrita y producida por Héctor Buitrago, es una cumbia amazónica que, según los autores, busca “celebrar la “floresta” (bosque/selva), una palabra que conecta el español y el portugués brasileño, evocando la exuberante naturaleza sudamericana".

Los artistas explican que la canción también es un llamado a enfrentar la crisis climática desde nuestras actividades cotidianas, y que su inspiración fue la campaña El tiempo se acaba, el futuro es ya, impulsada por activistas y organizaciones sociales bajo el liderazgo de Latindadd.

En cuanto a la carátula, cuentan que fue elaborada por la artista colombiana Mariana Cuartas Camacho y que en ella resalta la fauna y flora sudamericana. “Estas resbalan dentro de un reloj de arena, mientras las miradas del jaguar y el gallito de las rocas encarnan el reclamo urgente de una generación que exige cambios”, describen los artistas y agregan que, en el fondo, se observa una fotografía de la selva peruana tomada por Emmanuel Dyan.

Todo lo que debe saber de la COP30

Como lo explicamos en estas páginas, durante estas semanas en la COP los países deberán negociar de forma colectiva cómo enfrentar la crisis climática, establecer metas comunes y acordar los mecanismos para ponerlas en práctica.

Allí se tratarán temas que son cotidianos, como “el precio de los alimentos, la energía que consumimos o la salud de las personas y los ecosistemas que sostienen la economía y la vida”, cuenta María Inés Rivadeneira, líder de Políticas del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF América Latina y el Caribe).

La COP, abreviatura de “Conferencia de las Partes”, hace referencia al órgano supremo de toma de decisiones de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático(CMNUCC). Este dato es clave, pues existen otras COP, como la de biodiversidad y la de desertificación.

Los países que son Partes en la Convención están representados en este espacio crucial en la lucha contra el cambio climático, por su carácter global y su capacidad de definir compromisos concretos. La de este año es la trigésima reunión anual de los países firmantes (de ahí el número 30).

