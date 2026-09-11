Este año, el informe , que fue lanzado en el marco de la Cumbre Mundial de Rutas Migratorias (Global Flyways Summit), que tiene lugar en Nairobi (Kenia), hizo énfasis, por primera vez en su historia, en las aves migratorias y en las rutas que recorren a lo largo de su ciclo anual.

Cada cuatro años, BirdLife International, una organización internacional dedicada al cuidado de las aves, publica el informe ‘Estado de las Aves del Mundo’, un documento que es referencia a nivel mundial sobre el estado de conservación de las aves.

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Aves migratorias del mundo: 1 de cada 9 está amenazada de extinción y el 45 % en declive

Los hallazgos contenidos en el informe evidencian la importancia de enfocar el análisis en estas aves. De acuerdo con las principales conclusiones, el 45 % de las especies de aves migratorias del mundo se encuentra en declive y una de cada nueve está amenazada de extinción.

La organización, por ejemplo, recuerda la desaparición del zarapito picofino (Numenius tenuirostris), declarada oficialmente en 2025: es la primera extinción de una especie de ave en Europa, Asia y África documentada en tiempos recientes. “Esta ave limícola migratoria, cuyo último registro confirmado se produjo en la Merja Zerga (Marruecos) en febrero de 1995, simboliza las consecuencias de la pérdida de hábitats y otras presiones humanas a lo largo de las rutas migratorias”, resaltó BirdLife International.

Justamente, sobre las rutas migratorias, el documento destaca la importancia de estos corredores o flyways, “entendidos no como simples líneas trazadas sobre un mapa, sino como amplias redes ecológicas formadas por humedales, zonas costeras, bosques, áreas agrícolas y otros hábitats esenciales para la supervivencia de las aves”.

A lo largo de estos desplazamientos, que comprenden cientos e incluso miles de kilómetros, las aves dependen de estos lugares para descansar, alimentarse y reproducirse. Cuando se pierden, asegura la organización, toda la red ecológica se resiente.

Las causas de las disminuciones se conocen bien y se deben, en su gran mayoría, a las acciones humanas, señalan en el documento. Entre las amenazas más significativas para las especies de aves migratorias están las especies exóticas invasoras y las enfermedades, la expansión e intensificación de la agricultura, el cambio climático, la caza y la captura con trampas y la contaminación.

Afortunadamente, creen los investigadores, las soluciones también son “bien conocidas”. Entre estos, resaltan que los programas de conservación basados en la evidencia pueden restaurar los hábitats, prevenir las extinciones y apoyar a la recuperación de las poblaciones.

En ese sentido, una de las prioridades señaladas por la organización es la conservación y gestión eficaz de la red de sitios críticos para las aves migratorias, en especial de las Áreas Clave para la Biodiversidad (KBA, por sus siglas en inglés). Para lograr esto, continúan, se puede pensar en áreas protegidas u otras medidas efectivas de conservación basadas en áreas.

“Más allá de estos sitios, es esencial mantener intactos los hábitats, restaurar los ecosistemas degradados e implementar soluciones de conservación en los paisajes de producción para mantener la conectividad a lo largo de las rutas migratorias”, apuntan en el informe.

Para los responsables del documento, las aves son tanto una señal de alerta como una fuente de esperanza: “Ellas ponen de manifiesto la magnitud de la crisis de la biodiversidad, pero también demuestran que la conservación da resultados”.

Pese a esto, reconocen que los esfuerzos siguen siendo insuficientes. Uno de los casos mencionados está relacionado con el Marco Global de Biodiversidad de Kunming-Montreal en 2022, que define las metas que se deben cumplir para evitar y revertir la pérdida de biodiversidad. Sin embargo, su avance ha “sido demasiado lento”.

Por eso, concluyen, “se necesitan medidas urgentes para intensificar la conservación de las aves migratorias, proteger el mundo natural y asegurar un futuro sostenible para las personas y el planeta”.

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