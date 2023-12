Ante el aumento del costo de la energía y la coyuntura, estas son las propuestas de ISAGEN

El gremio de los generadores de energía reiteró la invitación a construir soluciones que beneficien a los usuarios con tarifas competitivas, asegurando la expansión eléctrica que necesita el país. Foto: ISAGEN

“Aumento sin freno”, “¿Cuándo disminuirá el costo de la energía?”, “Lo que hay detrás del alza de la energía”, estos fueron algunos de los titulares que varios medios de comunicación publicaron hace poco más de un año en medio del debate por los altos costos de la energía en el país, atribuidos, en ese momento, al indexador utilizado: el Índice de Precios al Productor (IPP).

Lo cierto es que más de 12 meses después este mismo debate parece regresar a la discusión pública por la preocupación ciudadana y de la industria ante el aumento de los costos del suministro eléctrico en el país, por causa del fenómeno El Niño, en particular en la época de Navidad y de Fin de Año.

Como alertó la Contraloría, el panorama actual es que el servicio de energía puede aumentar en los próximos meses hasta en un 15 %, afectando principalmente la región Caribe y los sectores más vulnerables.

Las causas atribuidas al incremento del valor de las facturas que llegan periódicamente a los hogares y empresas colombianas han sido variadas. No obstante, como lo ha argumentado la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (ACOLGEN), “el debate de las tarifas es loable, hay que darlo y hay que trabajar en pro de disminuirlas, pero sin descuidar otro objetivo igual de importante: contar con energía en todos los momentos, que es lo que llamamos confiabilidad y es un activo que no podemos perder.”

El aumento de la energía, como explica el gremio energético, se explica parcialmente por factores ambientales, cómo el fenómeno de El Niño, pero se ha exacerbado por la situación del mercado, ante la estrechez de la demanda por la demora en la entrada de cerca de 4.000 MW que el mercado estaba esperando y tienen grandes retrasos, mientras la demanda crece muy por encima de las proyecciones.

El llamado es a entender mejor la coyuntura de precios, pues los análisis indican que se trata de tarifas competitivas en el mundo, y además hay propuestas y medidas en la mesa para corregir la tendencia.

¿Cuál es la situación de la energía en el país?

En primer lugar, vale decir que los precios que se registran en el país no son ni los más altos, ni los más bajos en el mundo. Esto lo corrobora un análisis que indica que, en ninguno de los segmentos de consumo de electricidad residencial, bajo, medio o alto, o comercial/industrial, tiene las tarifas más elevadas de la región o del planeta.

Para ponerlo en cifras, en el mundo el precio promedio de la electricidad para los hogares en marzo de este año (antes de que iniciará la volatilidad en la Bolsa de energía por el anuncio del fenómeno del El Niño) fue de 0.18 dólares por kilovatio en Colombia mientras que, en Italia, el más costoso del mundo, fue de 0.57.

“Todo esto sin dejar de destacar que los países de tarifas más bajas no necesariamente tienen el servicio más confiable. Por ejemplo, en Colombia las tarifas se ubican muy por debajo de los precios en Uruguay, que es el país con las tarifas más altas en la región, y levemente por encima de países como México, Brasil, Argentina y Ecuador, que han sufrido apagones y racionamientos de forma constante en las últimas dos décadas”, explica ISAGEN. “Venezuela, que tiene la tarifa más baja y estatizó su sistema eléctrico en 1993, tuvo en 2021 más de 190 mil interrupciones del servicio y en 2022 76% de los usuarios reportaron daños en equipos eléctricos, debido a los racionamientos, según datos de ACOLGEN.”

Además de esto, el gremio se pronunció frente a la importancia de no tomar decisiones estructurales sin una visión de largo plazo, en particular sobre el debate que en su momento se dio para modificar el Índice de Precios al Productor (IPP) como indexador, “señalamos en ese momento que tomar decisiones en materia de estructura de mercado con base en la coyuntura no era una buena aproximación para resolver los problemas, y hoy que el IPP escasamente llega al 0.6% acumulado en el año, el tiempo parece darnos la razón”.

Más allá de estos factores, las causas estructurales del incremento de precios son la inclusión en las facturas de los usuarios de las pérdidas, particularmente altas en la región Caribe; las distorsiones derivadas de la aplicación de la opción tarifaria; y el momento de estrechez entre oferta y demanda que estábamos viviendo, por el retraso de proyectos críticos de transmisión y generación de energía.

Las soluciones desde el sector

En medio de este panorama, ISAGEN ha sido pionera en proponer soluciones para evitar que este aumento de las tarifas afecte a los ciudadanos y al sector productivo del país. “Precisamente pensando en soluciones temporales que no afectaran las señales del mercado, fuimos la primera empresa en firmar el Pacto por la Justica Tarifaría, liderado por el gobierno nacional”, explicó la empresa generadora.

Por su parte, ISAGEN destaca que a esto se suman los descuentos unilaterales ofrecidos desde 2021 a varios de sus clientes, especialmente en la región Caribe, un congelamiento del precio en el 2022 y un techo máximo que acordó para el 2023, que ha servido para mitigar estas alzas.

El llamado desde las empresas generadoras es atender esta coyuntura, sin dejar de reconocer que los precios de la energía en Colombia son competitivos y entendiendo que se ha construido un sector eficiente en precios sin renunciar a la confiabilidad frente a otros referentes en América Latina. Todo esto buscando mantener la solidez del sistema y las reglas de juego que han facilitado la inversión, y el desarrollo de una matriz confiable y limpia que ha evitado apagones desde los años noventa.

Con este mensaje, el gremio de los generadores de energía reiteró la invitación a construir soluciones que beneficien a los usuarios con tarifas competitivas, asegurando la expansión eléctrica que necesita el país.

“Fuimos la primera empresa en firmar el Pacto por la Justica Tarifaría, liderado por la exministra de Minas y Energía, Irene Vélez. Esta decisión se sumó a los descuentos que ofrecimos desde 2021 a varios de nuestros clientes, especialmente en la costa Caribe, que consistió en un congelamiento del precio en el 2022 y un techo máximo que acordamos para el 2023, que ha servido para mitigar estas alzas”, precisó ISAGEN.