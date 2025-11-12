El sector porcícola quiere involucrarse en el mercado del carbono

Biodigestores en granjas porcícolas en Colombia. Foto: Porkcolombia

En este momento, cientos de líderes de todo el mundo hacen parte de las negociaciones de la cumbre mundial del clima que se desarrolla en Belém do Pará, en la Amazonía brasileña. Como lo resaltó el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, días antes del inicio de la cumbre mundial del clima, ya es “inevitable” que la humanidad no “sobrepase” el objetivo de mantener el aumento de la temperatura por debajo de 1,5 °C para finales de siglo.

Guterres insistió en que, a pesar de esto, si se implementan una serie de acciones concretas por parte de los Estados, en los próximos años se podría revertir esta tendencia planetaria. Para lograr esto, la financiación de proyectos verdes será clave, así como la aplicación de innovaciones para implementar apuestas por la conservación y restauración de los ecosistemas.

Uno de los mecanismos financieros que se ha consolidado en Colombia en las últimas décadas son los créditos de carbono, un mecanismo con el que empresas y Estados han buscado compensar sus emisiones de gases de efecto invernadero, culpables del calentamiento global.

Para poner en perspectiva, según cifras de la DIAN, entre 2017 y marzo de 2025 estos mercados movieron alrededor de COP $3,6 billones. En 2025, en solo sus primeros tres meses, se recaudaron COP $217.000 millones.

La discusión sobre estos mercados ycómo acceder y qué hacer con estos recursos será uno de los puntos que se abordarán en el 5.º Foro de Sostenibilidad de Mercados de Carbono que liderará Porkcolombia - Fondo Nacional de la Porcicultura, el tercer gremio agrícola más importante de Colombia, y tiene la meta de darle continuidad a las conclusiones que deje la COP30.

En este espacio, que se realizará el próximo 3 de diciembre en Barranquilla (Atlántico), participarán expertos nacionales e internacionales que compartirán su experiencia sobre los desafíos técnicos, económicos y normativos asociados a los mercados de carbono, la economía circular y la innovación sostenible. Entre los conferencistas se destacan representantes de los ministerios de Ambiente y de Minas y Energía, miembros de la academia, autoridades ambientales y de otras entidades involucradas directa e indirectamente con la acción climática.

Los espacios incluirán conferencias y paneles sobre la acción climática a través de los mercados de carbono, las oportunidades que surgen a partir de ellos para las empresas, así como las tecnologías y modelos que se vienen implementando en esta línea en el sector porcícola, que produce la que es, según cifras de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la carne más consumida en el mundo.

“En las últimas dos décadas, el consumo de carne de cerdo en Colombia casi se ha cuatriplicado: pasó de unos 4 kilos por persona al año a cerca de 15 kilos. Este crecimiento ubica al sector porcícola como el tercero más importante del agro, duplicando, por ejemplo, en el peso económico generado por el gremio cafetero”, precisa Jeffrey Fajardo, presidente ejecutivo de Porkcolombia.

Una radiografía de los avances en Colombia

Los factores detrás de las emisiones de gases de efecto invernadero emitidos en Colombia no se equipara a lo que ocurre en el escenario mundial. A nivel global, las emisiones por la quema de combustibles fósiles corresponden, aproximadamente, a dos tercios de las emisiones globales, mientras que las emisiones generadas por el cambio y el uso de la tierra son entre el 20 y el 25 %. En Colombia, esa relación se invierte: las emisiones netas generadas por el cambio y el uso de la tierra son entre un 50 y un 60 %, según estimaciones del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam).

De esta manera, el sector agropecuario, desde el que surgen materias primas y productos para otros mercados, tiene la responsabilidad de innovar en la reducción de emisiones y el desarrollo de alternativas para consolidar el camino hacia una economía circular. “Como todos los sectores tenemos la tarea de avanzar y hemos decidido desde el gremio establecer la regla de que solo trabajamos con productores que hacen las cosas bien, y que entiendan la necesidad de consolidar estos procesos en sus granjas”, asegura Fajardo, de Porkcolombia.

Desde el gremio de la porcicultura se asegura tener varios avances por mostrar en términos de energías renovables y procesos de circularidad, por ejemplo, en el impulso al uso de fuentes y energías renovables no convencionales (FERNC). Asímismo, se tiene ejemplos de la instalación de sistemas de biodigestión y sistemas solares fotovoltaicos que permiten cubrir una fracción significativa de la demanda eléctrica de las granjas, con el objetivo de disminuir la dependencia de la red y reducir la huella de carbono asociada al consumo de energía.

Además, también se vienen desarrollando estrategias en el sector para consolidar el uso de biodigestores que permiten transformar la porcinaza (subproducto orgánico generado en las producciones) en biogás y biofertilizantes, reduciendo emisiones de gases de efecto invernadero y cerrando ciclos productivos bajo un modelo de economía circular.

“Ya tenemos, por ejemplo, empresas que, a través de biodigestores, biorreactores y sistemas de generación de energía, le están vendiendo a la red eléctrica del país. Y, claro, también están las nuevas tecnologías que se están aplicando, con inteligencia artificial, para optimizar y hacer más eficiente el manejo de los animales y recursos que hacen parte del proceso de producción”, explica Mario Peña, vicepresidente técnico de Porkcolombia.

Con estas acciones, desde el gremio se busca cumplir con cada vez más componentes de la agenda global ambiental 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que tendrá su primera fecha de corte en menos de cinco años. Con estas acciones, desde el gremio de la porcicultura aseguran que su meta es ser un actor estratégico en la lucha contra el cambio climático y en la construcción de una economía rural sostenible.

Hacia una mejor articulación por la sostenibilidad

En esa misma línea, los organizadores del evento aseguran que el objetivo del encuentro es compartir experiencias y modelos para que empresas incorporen prácticas bajas en carbono, gestionen eficientemente los recursos naturales y reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero en sus sistemas productivos.

En ese sentido, se darán conferencias desde la Asociación Colombiana de Actores del Mercado de Carbono (Asocarbono), Cercarbono, el Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), los ministerios de Ambiente y Minas y, entre otros, la firma financiera Marsh McLennan, para orientar a los productores interesados sobre cómo incursionar en estos mercados, y de esta manera, volcar cada vez más esfuerzos a la sostenibilidad de sus actividades en el sector.

Además de esto, con la moderación de BIBO de El Espectador, se realizará un panel para abordar lo que falta para consolidar la entrada a los mercados de carbono por parte de los diferentes actores del sector porcícola.

Precisamente, además de ofrecer información para productores y para el público en general, la meta es lograr una mejor articulación entre los actores que hacen parte de la cadena para asegurar la sostenibilidad de los sistemas productivos.

Para esto se realizará una muestra comercial en la que participarán empresas líderes en tecnología, energía y biotecnología aplicadas al agro colombiano. Entre ellas se encuentran GVMvm, Solla, Aqualab, Salva-Energy, Labicol, Sistema BIO, Stonex, Rua abogados & consultores, Vasanico y Porkcolombia. Estas compañías exhibirán innovaciones orientadas a mejorar la eficiencia productiva, optimizar el uso de los recursos naturales, promover el aprovechamiento de subproductos y fortalecer la bioseguridad en las granjas.

“Cada una de estas marcas representa un eslabón clave en la transición hacia sistemas más sostenibles, ofreciendo soluciones que van desde la gestión energética y el tratamiento de aguas, hasta la formulación de alimentos balanceados de bajo impacto ambiental y la implementación de biodigestores que convierten los residuos orgánicos en energía limpia”, explica Porkcolombia.

Con este foro se espera construir un espacio de networking y de transferencia de conocimiento con presencia de marcas líderes en soluciones sostenibles, así como dar a conocer la innovación y tecnologías eficientes aplicadas al sistema productivo porcino para afianzar la integración de los mercados de carbono y la sostenibilidad como una manera de hacer las cosas.

A través de este enlace puede inscribirse a este evento, cuyas conclusiones podrán ser consultadas en las redes sociales de BIBO de El Espectador.