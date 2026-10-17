En video quedó registrada la visita de un de oso andino joven en los Farallones de Cali

El Parque Farallones es una de las áreas protegidas donde se ha avistado al oso andino en Colombia. Foto: Parques Nacionales Naturales - Parques Nacionales Naturales

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A través de sus redes sociales, Parques Nacionales Naturales de Colombia (PNN) compartió el momento en el que un grupo de guardabosques avistaron a un ejemplar juvenil de oso andino (Tremarctos ornatus) en el Parque Nacional Natural Farallones de Cali.

En el video se ve al joven oso trepando por los árboles del parque ubicado en el departamento del Valle del Cauca, cuando los guardabosques hacían un recorrido de prevención, vigilancia y control.

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Este avistamiento en los Farallones se suma a otro que ocurrió en febrero de este año, cuando las cámaras trampas del área protegida registraron el paso de un ejemplar.

Según Parques, estos registros son un indicador del buen estado de conservación de los Farallones y “resalta la importancia de mantener la integridad ecológica de esta área protegida, que alberga una alta diversidad biológica en las vertientes Andina y Pacífica”.

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Durante un recorrido de prevención, vigilancia y control, nuestros guardaparques avistaron a un ejemplar juvenil de oso andino mientras trepaba los árboles del bosque, en el Parque Nacional Natural Farallones de Cali. 🐻🌳



Este registro es un indicador del buen estado de… pic.twitter.com/DQWqFJgYFy — Parques Nacionales Naturales de Colombia (@ParquesColombia) October 15, 2026

Esto es algo en lo que coincide el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF Colombia). “Por su dieta y largos recorrido, el oso andino ayuda a diseminar semillas permitiendo la perdurabilidad de los bosques que habitan, así como la apertura de especies más pequeñas como roedores y venados”, explican en su página web.

Este oso, endémico de los Andes tropicales, es considerado como una especie sombrilla. “Su conservación beneficia la protección del páramo, de los bosques de niebla y de decenas de especies que habitan estos ecosistemas”, menciona WWF.

Pese a su importancia, la especie enfrenta varias amenazas. De hecho, según WWF, las poblaciones aisladas de osos en el páramo están entre los mamíferos más amenazados del mundo. La razones son varias, pero una de las principales es la pérdida de hábitat por la expansión de la frontera agrícola (el límite que separa a las áreas protegidas para actividades agropecuarias, de aquellas destinadas a la conservación).

En nuestro país, el oso andino tiene registros de avistamiento en los páramos de las cordilleras Central, Occidental y Oriental, y se encuentra en 22 de los 59 Parques Nacionales.

Se estima que en el territorio nacional puede haber hasta 8.000 osos andinos, también conocido como osos de antojos.