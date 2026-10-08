La nueva fotografía de la biodiversidad global que revela el informe Planeta Vivo

Entre 2010 y 2025, el número mundial de tigres salvajes aumentó más de un 70 %. Foto: Archna Singh / Shutterstock / WWF

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En 2010, las noticias sobre los tigres solían tener una palabra en común: “extinción”. Para ese año, solo quedaban unos 3.200 individuos, lo que significaba que su población se había reducido a cerca de la mitad en la última década. Detrás de este declive había dos causas principales: la deforestación y el comercio ilegal de partes de tigre.

Todo parecía indicar que la especie (Panthera tigris) iba “hacia el abismo de la extinción”, como lo describe el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF). El entonces secretario general de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), Willem Wijnsteker, reconocía que los esfuerzos que se habían hecho hasta ese momento eran un fracaso. “Si nos basamos en el número de tigres como un indicador de su situación, debemos admitir que hemos fracasado miserablemente y que seguimos fracasando", dijo durante una de las reuniones de la CITES en 2010, que se realizó en Doha, Catar.

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Desde ese momento, las diferentes entidades entendieron que debían actuar unidas. Los planes nacionales de recuperación del tigre y los compromisos intergubernamentales mediante la Global Tiger Initiative, liderada entre otras entidades por el Banco Mundial y el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, empezaron a articularse entre sí y a sumar nuevas estrategias como la profesionalización de los guardaparques y guardabosques, la ampliación de las áreas protegidas, la lucha contra el tráfico transfronterizo y las campañas para reducir la demanda del comercio ilegal.

Como resultado, lograron algo que para ese momento muchas personas consideraban imposible: la tendencia se revirtió. Entre 2010 y 2025, el número mundial de tigres salvajes aumentó más de un 70 %. Las estimaciones basadas en cámaras trampa indicaron un incremento desde 3.200 ejemplares a 5.700, de acuerdo con los reportes de las diferentes iniciativas globales. Es la primera vez que se ha documentado una inversión de tendencia en su largo declive.

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El caso de los tigres se suma a otros casos exitosos como el de la tortuga verde marina (Chelonia mydas), que en 2025 fue la primera tortuga marina en cambiar a una categoría menos grave en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), pasando de En Peligro a Preocupación Menor; o al de los manglares en Colombia, que en los últimos días años han ido recuperando su tamaño y áreas de cobertura. En el país, también hay algunas regiones donde se ha confirmado la recuperación de poblaciones de jaguar (Panthera onca).

Aunque estos son casos importantes y demuestran que es posible cambiar las tendencias, los avances siguen siendo frágiles. Así lo advierte el más reciente Informe Planeta Vivo de WWF, publicado este jueves, que muestra que la pérdida de biodiversidad a escala global continúa en niveles alarmantes. Kirsten Schuijt, directora general de WWF Internacional, advierte que la naturaleza se está perdiendo a “un ritmo sin precedentes”.

La más reciente edición del informe, que se publica cada dos años, muestra que entre 1970 y 2022 el tamaño promedio de las poblaciones de vida silvestre monitoreadas disminuyó un 73 %. ¿Qué quiere decir esto?

Una nueva alerta para la biodiversidad

En esta oportunidad, el informe, a través del Índice Planeta Vivo (IPV), midió el cambio promedio en el tamaño de 35.803 poblaciones de 5.790 especies de vertebrados, casi 300 especies más que en el informe anterior de 2024. Esas poblaciones pueden estar compuestas por miles de individuos, como es el caso de las grandes colonias de aves o los lugares de cría de murciélagos, o por pocos individuos, como sucede con los tigres y los osos polares.

El IPV mide cuánto cambia el tamaño de esas poblaciones en términos relativos, no cuántos individuos se pierden. Por ejemplo, si una población pasa de 20.000 a 10.000 individuos y otra de 200 a 100, ambas registran una reducción del 50 %, aunque en la primera se hayan perdido muchos más animales. Por eso, no es correcto decir que hay un 73 % menos de animales salvajes ahora que en 1970, ni que el 73 % de las especies o poblaciones están en declive. La conclusión del informe es que hay una disminución del 73 % en esas poblaciones monitoreadas.

Esta medición “nos da una idea de qué grupos de especies están más en riesgo y puede ofrecer una señal de alerta temprana sobre la degradación de un ecosistema”, señala el informe.

En el caso de los animales marinos, el declive es del 59 % en 52 años. Para los animales terrestres, que incluyen especies de diferentes hábitats como bosques, desiertos y sabanas, el declive es mayor: 69 %.

Sin embargo, la situación más preocupante está en las poblaciones de especies de agua dulce, que entre 1970 y 2022 registraron una disminución del 85 %. “Es una tendencia que se va consolidando”, dice Carlos Mauricio Herrera, ecólogo y director de Conservación y Gobernanza de WWF Colombia.

Herrera explica que los ecosistemas dulceacuícolas, como ríos y humedales, son los que tienen una mayor presión. Por un lado, porque se les da más uso, “bien sea para consumo humano, actividades de riego, de producción industrial y de diferentes sectores económicos”, o porque “no han tenido la misma dedicación en conservación que otros”, agrega el ecólogo.

El caso de Colombia, dice Herrera, es particular. Los humedales, por ejemplo, tienen ciclos de inundación. “En épocas de lluvia se forman lagos que después se reducen. Los humedales no son cuerpos fijos, cambian de dimensión según la época, y eso no siempre queda incluido en las medidas de ordenamiento territorial y, por lo tanto, en la toma de decisiones de conservación. De ahí que las especies de peces, anfibios y reptiles asociadas a los humedales sigan teniendo altas tasas de pérdida, como lo estamos evidenciando en el informe”.

La población de elefantes de África meridional está en aumento en ciertos lugares. Este es otro caso positivo de recuperación de biodiversidad. Foto: Christopher Donovan - Christopher Donovan

América Latina, entre más riqueza, más pérdida

A nivel regional, el informe de este año también muestra que América Latina y el Caribe sigue siendo la región con la disminución promedio más pronunciada. Entre 1970 y 2022 registró un declive del 95 %. Esta zona alberga a seis de los siete países megadiversos del continente americano, países especialmente ricos en naturaleza y especies que solo se encuentran allí.

Esa es una de las razones por las que su pérdida es mayor. “Al tener más especies y contar con más datos sobre las poblaciones que hacen parte del reporte, la pérdida acumulada también resulta más alta”, explica Herrera.

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Sin embargo, también hay una mayor cantidad de presiones: la conversión de pastizales, bosques y humedales, la construcción de presas en los ríos, la sobreexplotación de especies y, con mayor intensidad que en otras regiones, el cambio climático.

“Tenemos mayor diversidad, pero también más presiones y factores que nos están generando esa degradación a un ritmo más acelerado”, agrega Herrera, de WWF.

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Lo que hay detrás de la pérdida

A nivel general, el reporte de 2026 señala que hay tres sistemas que provocan la mayor parte del declive. Aseguran que el sistema energético, basado en combustibles fósiles, es la causa principal del cambio climático; el sistema alimentario es la causa principal de la destrucción de hábitats, y el sistema financiero canaliza el capital que apoya las prácticas destructivas de las anteriores.

Kirsten Schuijt, la directora de WWF, lo resume así: “Los sistemas que han impulsado el crecimiento económico están acelerando la pérdida de la naturaleza. Para detener y revertir tal tendencia se precisa una transformación que afecte a todos los sistemas: desde la forma en que producimos energía y alimentos hasta la forma en que financiamos nuestras economías”.

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Según el informe, ese cambio ya inició su camino. “No en todas partes y tampoco a la escala que sería necesaria, pero lo bastante para demostrar que el cambio es posible”, agrega Schuijt.

En el sector energético, por ejemplo, la energía solar se ha convertido en la fuente más barata de generación de electricidad en la mayor parte de los países, mientras que los vehículos eléctricos representaron la cuarta parte de las ventas mundiales en 2024. Son cambios que muestran que las transformaciones necesarias son posibles, incluso en sectores de gran escala.

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Pero para Carlos Mauricio Herrera, estos cambios son urgentes. En algún punto, considera, “vamos a alcanzar un umbral en el que la misma naturaleza nos va a demostrar que tenemos que protegerla porque es la que nos está dando la provisión de absolutamente todos los servicios de los cuales dependemos”.

Por eso, WWF considera que parte del trabajo que viene ahora está en la transformación de esos sectores, pero también en identificar y promover casos de éxito en conservación, como los del tigre y la tortuga verde, y buscar que esas experiencias puedan replicarse en otros lugares y a diferentes escalas. Porque, aunque estos casos muestran que es posible cambiar una tendencia, el informe también advierte que el margen para hacerlo es cada vez más estrecho.