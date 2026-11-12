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Las sequías severas están aumentando el riesgo de extinción de los cactus en América

Un nuevo estudio asegura que es necesario tener en cuenta los eventos climáticos extremos y no solo los promedios para predecir cómo responderán las especies al cambio climático.

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Redacción Ambiente
Un bosque de cactus saguaro en el desierto de Sonora, a las afueras de Tucson.
Un bosque de cactus saguaro en el desierto de Sonora, a las afueras de Tucson.
Foto: Brian Enquist - Brian Enquist

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Una nueva investigación, publicada recientemente en la revista Nature, reveló el complejo panorama para casi 1000 especies de cactus de América. Un equipo internacional, dirigido por investigadores de la Universidad de Arizona y la Universidad del Sur de Florida, descubrió que los fenómenos climáticos extremos, como las sequías, podrían acelerar la pérdida de hábitat de estas plantas.

Para Brian Enquist, profesor de ecología vegetal en la Universidad de Arizona y autor principal del estudio, este tipo de eventos han sido subestimados al momento de hacer las proyecciones. Asegura que durante décadas, los científicos se han basado en los promedios de temperatura y precipitación para comprender cómo afectará el cambio climático a las especies y cuáles podrían sobrevivir.

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Sin embargo, agrega, “los organismos no experimentan solo los promedios; también deben sobrevivir a los extremos. Nuestro estudio demuestra que tener en cuenta estos extremos puede cambiar fundamentalmente la forma en que evaluamos el futuro de la biodiversidad”.

El equipo analizó 993 especies de Cactaceae, una familia altamente amenazada que suele considerarse tolerante a la sequía. Al momento de hacerlo, tuvieron en cuenta datos sobre sequías severas.

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Estos permitieron determinar que de las casi 1000 especies de cactus estudiadas, una cuarta parte podrían perder al menos el 80 % de su hábitat, y que se observarán impactos similares en muchos otros grupos de plantas.

Además, aseguran que la disminución proyectada de la diversidad de cactus podría ser especialmente grave en zonas clave para la biodiversidad de los cactus, como Chile, Perú y el noreste de Brasil.

“Lo que observamos sobre el terreno es que algunas poblaciones de cactus ya están sufriendo una reducción de su hábitat y enfrentan riesgos de extinción debido a esta combinación de factores climáticos y fenómenos extremos”, afirmó Pablo Guerrero, profesor de botánica en la Universidad de Concepción (Chile) y coautor del estudio.

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Por Redacción Ambiente

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