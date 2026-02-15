Atención: el caudal de agua que entra a la hidroeléctrica Urrá aumentó 69 % en solo 24 horas

La hidroeléctrica Urrá I, en Córdoba, que es alimentada, principalmente, por el río Sinú. Foto: Gobernación de Córdoba

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En la noche de este sábado, 14 de febrero, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) emitió un comunicado en el que advierte que, nuevamente, inrementó el caudal de agua que ingresa a la Hidroeléctrica Urrá, en el departamento de Córdoba.

Según la ANLA, el caudal ha aumentado en un 69 % en solo 24 horas. En términos un poco más técnicos, cuando se hizo la medición a las 5 a.m. de este sábado, el caudal era de 485 m³/s, pero al cierre del período de monitoreo alcanzó 823 m³/s.

(Lea Embalse de Urrá: que no lo distraiga la cacería de culpables; la historia es más compleja)

“Dicho comportamiento sugiere una acumulación progresiva en el embalse y genera una diferencia creciente entre entradas y salidas”, señala la ANLA.

Esta gráfica ilustra un poco mejor cómo es el comportamiento en este momento:

Lo que está sucediendo, nuevamente, indica la entidad, limita la capacidad de amortiguación frente a nuevas crecientes que se presenten en el departamento.

(Lea Así fue la resistencia de los embera-katío en contra de la construcción de Urrá)

Eso quiere decir que “ante un eventual incremento en las lluvias y en los aportes al embalse, se produciría un aumento directo de los caudales descargados aguas abajo, con potencial incremento del riesgo por inundaciones”, se lee en el comunicado de la ANLA.

De acuerdo con los datos suministrados por esa entidad, al sábado, 14 de febrero, el nivel del embalse está dos metros por encima de la cota de rebose vigente, aproxidamente, que es de 128,5 msnm.

Es un escenario que “configura una situación de contingencia operativa asociada a la evacuación permanente de volúmenes y no a una operación regular de amortiguación de crecientes”, explica.

Por el momento, la ANLA continuará con el monitoreo de Urrá y, dice, actuará con diligencia, en caso de que haya un posible “agravamiento de la emergencia en Córdoba”.

¿Cuál es la situación en el departamento de Córdoba?

Hasta el pasado viernes, según el censo hecho por la Gobernación, había más de 170 mil personas damnificadas.

Además, de acuerdo con la Cámara de Comercio de Montería, las lluvias han dejado pérdidas de más de COP 3,8 billones.

En este momento, le había dicho Carlos Carrillo, director de la Unrgd a El Espectador, “la prioridad es desaguar” para comenzar a calcular el nivel de la afectación y comenzar a tomar las acciones que permitan recuperar la economía del departamento.

🌳 📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre el ambiente? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🐝🦜