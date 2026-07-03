Cangrejo que quedó atrapado en una botella de plástico logró sobrevivir dos meses en el mar

Un cangrejo grande y vivo (Portunus sanguinolentus) atrapado dentro de la botella. Foto: Hajime Sato / Universidad de Hiroshima

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Desde hace años, en internet y redes sociales circulan imágenes que muestran los impactos que tiene la contaminación por plásticos en los ecosistemas marinos y las especies que los habitan.

Sin embargo, Hajime Sato y Yoichi Sakai, dos investigadores de la Universidad de Hiroshima (Japón), se llevaron una sorpresa cuando, en medio de trabajos de campo, recogieron una botella de plástico que en su interior albergaba a un cangrejo.

(Puede leer: Las temperaturas de la superficie del mar a nivel mundial baten récords para esta época)

“[Para nuestra sorpresa], un gran cangrejo nadador vivo (Portunus sanguinolentus) quedó atrapado dentro de la botella. ¡El cangrejo era claramente más grande que la abertura de la botella!”, recordó recientemente Sakai.

La pregunta, entonces, era cómo había terminado atrapado el gran cangrejo dentro de una botella cuya abertura era más pequeña que su cuerpo. Sato y Sakai se juntaron con Tetsuo Kuwamura para encontrar una respuesta a esta incógnita.

Los resultados de su investigación, que ayuda a revelar un impacto poco conocido de la contaminación marina por plásticos en los crustáceos, fueron publicados recientemente en la revista académica Ecosphere.

(También puede leer: Colombia adopta términos ambientales para proyectos de energía eólica costa afuera)

Los primeros datos que analizaron los investigadores fueron el tamaño del objeto y del animal. La botella, recogida el 15 de julio de 2022, había sido fabricada el 17 de noviembre de 2021. La boca de la botella, que estaba abierta, tenía un diámetro de 24 milímetros.

Mientras tanto, el cangrejo, al momento de ser liberado, medía 40,31 milímetros de largo, 88,23 milímetros de ancho y pesaba 42,06 gramos. ¿Cómo quedó atrapado entonces?

(Puede interesarle: En fotos: científicos descubren 31 especies en el ecosistema menos explorado de la Tierra)

Para resolver la duda, los investigadores analizaron el ADN del contenido estomacal del cangrejo. Este reveló que el animal había consumido peces juveniles asociados a la botella y algas que probablemente crecieron en el interior de esta.

A partir de la tasa de crecimiento del percebe Lepas anserifera, una especie de crustáceo que se encontraba adherido a la superficie de la botella, los científicos determinaron la duración de la deriva de la botella, que fue calculada en dos meses.

Tras combinar estas pruebas, los investigadores concluyeron que el cangrejo entró en la botella siendo juvenil, se alimentó de los peces y algas dentro de la botella por dos meses y solo pudo escapar hasta que creció lo suficiente.

(Puede leer: El Niño se intensificaría en los próximos meses y aumenta probabilidad de eventos extremos)

“Las botellas de plástico desechadas por los humanos pueden atrapar cangrejos e impedir su escape. Ya se han reportado casos similares en aguas cercanas a Japón, lo que sugiere que no se trató de un accidente aislado”, explicaron los autores en su estudio.

“Con este impactante ejemplo, queremos que los lectores comprendan que los objetos que facilitan nuestra vida a veces pueden tener efectos inesperados en pequeños animales marinos, al tiempo que aprecian la notable vitalidad del cangrejo nadador”, concluyeron los científicos.

🌳 📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre el ambiente? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🐝🦜